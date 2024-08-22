Sporcu da sanatçı da mercek altında! Vergi ödemeyen kalmayacak

22 Ağustos 2024 11:06 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 11:09

Petrol yılın en düşük seviyesinde! Akaryakıt fiyatları değişiyor: Benzine bu gece indirim geliyor

Petrol yılın en düşük seviyesinde! Akaryakıt fiyatları değişiyor: Benzine bu gece indirim geliyor

Yeni ekonomi paketinin ekim ayında Meclis’e sunulması beklenirken konuya dair detaylar da netleşmeye başladı. Milyonların merak ettiği pakette vergi vermeyen gruplara sıkı denetim gelecek. Meclis tatile girmeden önce kurumlar vergisi gibi alanlarda yapılan düzenlemeler Meclis’te kabul edildi. Yeni dönemde yeni düzenlemelerin hayata geçmesi bekleniyor.

GENİŞ BİR DENETLEME YAPILACAK

"Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması" politikası yeni paketin ana maddelerini oluşturacak. Pakette yer alan yeni düzenlemelerle kayıt dışılığın önüne geçilecek.

Bu kapsamda milyonlarca lira para kazanan, lüks evlerde oturan, lüks arabalara binip neredeyse hiç vergi ödemeyen gruplar yakın takibe alınacak. Bu kesimlerin asgari orandan vergi ödemesi sağlanacak.

HERKES KAZANDIĞININ VERGİSİNİ ÖDEYECEK

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, AK Parti kurmayları konuyla ilgili şunları kaydetti: "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak bir sisteme mutlaka kuracağız. Kayıt dışılığa son vereceğiz. Herkes kazandığının vergisini ödeyecek.

Yeni yasa teklifinde buna dönük önlemler olacak. Bakıyorsunuz milyonlarca liralık bir arabaya biniyor. Lüks içinde bir hayatı var ama vergi ödemiyor.

Bu grupları tek tek inceliyoruz. Sanatçı, sporcu, kuyumcu ya da başka gruplar ilgili detaylı bir çalışma yapılacak. Onların kayıt dışılığının önüne geçilecek."