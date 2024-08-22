Sporcu da sanatçı da mercek altında! Vergi ödemeyen kalmayacak
Vergi düzenlemesini kapsayan yeni ekonomi paketinin 1 Ekim itibarıyla TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Düzenlemeye göre sporcudan sanatçıya çok geniş meslek grupları mercek altına alınacak. Çok lüks araçlara ve evlere sahip olmalarına rağmen hiç vergi vermeyenler denetime tabii tutulacak.
Yeni ekonomi paketinin ekim ayında Meclis’e sunulması beklenirken konuya dair detaylar da netleşmeye başladı. Milyonların merak ettiği pakette vergi vermeyen gruplara sıkı denetim gelecek. Meclis tatile girmeden önce kurumlar vergisi gibi alanlarda yapılan düzenlemeler Meclis’te kabul edildi. Yeni dönemde yeni düzenlemelerin hayata geçmesi bekleniyor.
GENİŞ BİR DENETLEME YAPILACAK
"Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması" politikası yeni paketin ana maddelerini oluşturacak. Pakette yer alan yeni düzenlemelerle kayıt dışılığın önüne geçilecek.
Bu kapsamda milyonlarca lira para kazanan, lüks evlerde oturan, lüks arabalara binip neredeyse hiç vergi ödemeyen gruplar yakın takibe alınacak. Bu kesimlerin asgari orandan vergi ödemesi sağlanacak.
HERKES KAZANDIĞININ VERGİSİNİ ÖDEYECEK
Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, AK Parti kurmayları konuyla ilgili şunları kaydetti: "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak bir sisteme mutlaka kuracağız. Kayıt dışılığa son vereceğiz. Herkes kazandığının vergisini ödeyecek.
Yeni yasa teklifinde buna dönük önlemler olacak. Bakıyorsunuz milyonlarca liralık bir arabaya biniyor. Lüks içinde bir hayatı var ama vergi ödemiyor.
Bu grupları tek tek inceliyoruz. Sanatçı, sporcu, kuyumcu ya da başka gruplar ilgili detaylı bir çalışma yapılacak. Onların kayıt dışılığının önüne geçilecek."