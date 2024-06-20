Spot piyasada doğal gaz fiyatları 10 bin 530 lira oldu

20 Haziran 2024 16:36 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 16:35

Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ, spot doğalgaz fiyatlarını açıkladı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 530 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 242 bin 540 lira olarak gerçekleşti.

İşlem hacmi bir önceki gün 1 milyon 333 bin 500 lira olmuştu.

DOĞAL GAZ FİYATLARI 10 BİN 530 LİRA OLDU

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 530 lira, gaz ticaret miktarı ise 118 bin metreküp oldu.

Dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 56 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 3 lira 50 kuruş olarak gerçekleşti.

Türkiye'ye dün 54 milyon 894 bin 59 metreküp doğal gaz girişi oldu.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 54 milyon 904 bin 356 metreküp olarak kaydedildi.