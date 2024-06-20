Garanti BBVA, Vodafone hatlı müşterilerine 700 TL verecek

20 Haziran 2024 16:19 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 16:18

Kıyma dizinin setine yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişme! 'Daltonlar çetesi' detayı

Kıyma dizinin setine yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişme! 'Daltonlar çetesi' detayı

Uganda'da Türkiye galibiyeti coşkuyla kutlandı! Sebebi ise çok manidar

Uganda'da Türkiye galibiyeti coşkuyla kutlandı! Sebebi ise çok manidar

Garanti BBVA, Vodafone hattına sahip olan kullanıcılara müjdeyi duyurdu.

Garanti BBVA'nın başlattığı kampanya vatandaşı sevindirdi. Kampanya hakkında tüm detaylar belli oldu.

Garanti, Vodafone hatlı müşterilere yönelik 700 TL'ye kadar hediye verecek.

GARANTİ BBVA'DAN MÜŞTERİLERİNE 700 TL

Vodafone Her Şey Yanımda’da 700 TL’ye varan fırsatın detayları belli oldu.

Vodafone Happy veya Fırsatlar Dünyası’ndan alınan promosyon kodu ile Garanti BBVA Mobil uygulamasına ilk kez müşteri olanlara verilecek

300 TL hediye çeki alacak müşterilere ayrıca bonus kredi kartı ile yapılan 400 TL'lik harcamada 400 TL bonus kazanma fırsatı verilecek.

KAMPANYANIN SÜRESİ DOLMADAN KODUNUZ ALIN

Garanti BBVA'lı Vodafone kullanıcıları, 30 Haziran'a kadar Vodafone Happy veya Fırsatlar Dünyası’ndan promosyon kodunu alması gerekiyor.

Aldıkları promosyon kodunu Garanti BBVA Mobil’deki Profil ve Ayarlar bölümünde yer alan Promosyon Kodu Paylaş/Gir alanına girerek 300 TL hediye çekinizi alabilirsiniz.

Hediye çeki, Vodafone Her Şey Yanımda web sitesinde 301 TL ve üzeri alışverişlerde kullanılacak.

300 TL hediye çekine ek olarak, Bonus kredi kartı başvurusu yapanlara, tek seferde yapacakları 400 TL'lik harcamada 400 TL bonus gelecek.

400 TL’lik harcama, Her Şey Yanımda platformundaki herhangi bir postan yapılabilecek.

Kampanyanın yanmaması için Bonus kartın 30 Haziran 2024 tarihinden önce alınmış ve ilk alışverişin 10 Temmuz 2024 tarihinden önce yapılmış olması gerekiyor.