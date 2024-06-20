Uganda'da Türkiye galibiyeti coşkuyla kutlandı! Sebebi ise çok manidar

20 Haziran 2024 16:00 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 16:01

A Milli Futbol takımımız Euro 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçına çıktı. Türkiye ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla yenerek Avrupa Şampiyonası'na sorunsuz başladı.

Milli takımımızın bu galibiyeti hem ülkemizde hem de dünyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle genç yetenek Arda Güler'in turnuvaya damga vuracak golü sosyal medya platformlarında binlerce kez paylaşıldı ve milyonlarca beğeni topladı.

AFRİKA'DA TÜRKİYE SEVİNCİ!

Milli takımımızın bu galibiyetinden sonra coşkuyla kutlama yapan bir başka ülke ise Uganda oldu. Afrika Coğrafyasında bulunan Uganda, maçın bitiş düdüğüyle birlikte ellerinde Türk Bayraklarıyla sevinç gösterileri yaptı.

TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DAKİ GÜCÜ!

Türkiye’nin Afrika Coğrafyasında son 20 yılda attığı adımlar, bölgedeki sömürge anlayışını da yok etti. Özellikle Fransa ve İngiltere’nin sömürgesi altında yaşam mücadelesi veren Afrikalı vatandaşlar, Türkiye’nin kendilerine adalet anlayışı ile yaklaşımından dolayı, ülkemizi kurtarıcı olarak görmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık döneminde başlayan Afrika temasları, bugün Türkiye’nin Afrika’da en güvenilen ülke konumuna gelmesini sağladı.

TÜRKİYE BEKLENEN ÜLKE KONUMUNDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlatılan 'Yeni ve Adaletli Afrika Politikası' sayesinde birçok Afrika ülkesine hizmet götüren Türkiye, o coğrafyadaki ülkeler tarafından da beklenen ülke olmaya devam ediyor.

Dünya genelinde 252 dış temsilciliği bulunan Türkiye, en geniş diplomatik ağı olan ülkeler arasında da Çin ve ABD'den sonra üçüncü sırada bulunuyor. Afrika Coğrafyasında ise 44 ülkede Büyükelçiliği bulunan Türkiye'nin son yıllarda Afrika'daki varlığı yerli halk tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Afrika’nın doğusunda yer alan Uganda’nın birçok bölgesi, Türkiye’den giden ekiplerin çalışması sonucunda içme suyuna kavuştu. Afrika ülkelerinin genel toplamına baktığımızda ise on binlerce su kuyusu bölgede yaşayan vatandaşlar ile buluşturuldu.

Her yıl Kurban bayramı döneminde ülkemizden milyonlarca vatandaş, Afrika bölgesinde açlık ile mücadele eden çocuklar için milyonlarca lira yardım toplanıyor. Toplanan bu yardımlar sayesinde kesilen kurban etleri, bölgede yaşayan vatandaşlar ile buluşturularak bayram sevinci yaşatılıyor.

Avrupa ülkelerinin sömürüsünden dolayı yıllardır zulüm gören Afrikalılar, Türkiye'nin bu adaletli ve merhametli yaklaşımından dolayı her fırsatta Türkiye'ye minnet ettiklerini ifade ediyorlar.

AFRİKA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNDEN!

Afrika ülkelerinin yarısından fazlasına Savunma Sanayi ürünü tedarik eden Türkiye, aynı zamanda Afrikalı ülkelerin kendilerini savunma hakkını da ellerine verdi. Toprak bütünlüklerini yıllardır koruyamayan bu coğrafyanın mensupları, Türkiye sayesinde güvenlik anlamında da gelişme katetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen proje kapsamında, Türkiye'nin en önemli markalarından olan ASELSAN, Güney Afrika'da da üretim fabrikası açarak hem güvenlik anlamında hem de istihdam anlamında bölgeye katkıda bulundu.

Ayrıca İHA ve SİHA satışı konusunda da birçok Afrika ülkesine yardımcı olundu.

Askeri eğitimden savaş taktiklerine varıncaya kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinden eğitim alan bölgedeki askerler, yıllarca Avrupa'nın sömürüsünden sonra rahatladıklarını belirtti.

EN FAZLA ZİYARET ERDOĞAN’DAN

Afrika ülkelerini görev süresi boyunca en fazla ziyaret eden liderler listesine baktığımızda ise 50'den fazla ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan listenin başında yer aldı.

Afrika'ya her gidişinde sevgi seli ile karşılaşan Erdoğan, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından saygı ve sevgiyle karşılanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'ya olan hassasiyeti sayesinde, sürekli sömürü gören Afrikalılar, ülkemizin bayrağını gördüklerinde rahatladıklarını belirtiyor.