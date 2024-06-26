SSK, Bağ-Kur emekli maaşları için yeni hesap ortaya çıktı! En düşük emekli maaşı için masadaki rakam belli oldu

26 Haziran 2024 11:10 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 11:17

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 3 Temmuz’da açıklayacağı verilerle, milyonların maaşı ortaya çıkacak. Memur ve emeklileri enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da alacak. En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

MAAŞ ZAM ORANLARINA 7 GÜN KALDI

3 Temmuz’da altı aylık enflasyon farkı belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşı ve kök maaş zammı için yeni düzenlemeler yapılması bekleniyor. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 oldu.

HESAPLAR YENİDEN YAPILDI

Öte yandan Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği "FKB Ekonomik Görünüm Endeksi" haziran bülteninden enflasyon tahmini belli oldu. Buna göre haziran ayı aylık enflasyonu yüzde 3.17 olacak.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin kök aylıklarına bu tahmine göre yüzde 26.61 artış yansıtılacak. Memur ve memur emeklileri ise Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak. Yine yüzde 3.17’lik tahminlerin gerçekleşmesi halinde memurların ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 21 olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI BELLİ OLDU

Ocak-Haziran döneminde TÜFE’nin yüzde 26.61 olması halinde memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 9.57'ye yükselecek. Temmuz zammı da böylelikle yüzde 21.11'e olacak. Halen 32 bin 860 lira seviyesinde bulunan en düşük memur maaşı bu orana göre 39 bin 544 liraya çıkacak.

Zamların bu şekilde gerçekleşmesi halinde Tahmin gerçekleşirse önümüzdeki ay öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 872, polis memuru (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 53 bin 300, hemşire (5/1) maaşı 40 bin 179 liradan 48 bin 351, mühendis (1/4) maaşı 50 bin 869 liradan 61 bin 215 liraya yükselecek. Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da artış yüzde 21.11 çıkarsa 17 bin 739 lira olacak.

6 aylık enflasyon: Yüzde 25,81

Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,81

Memur enflasyon farkı: Yüzde 9,4

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

Memur zammı: Yüzde 20,34

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu an 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için de yeni zam oranı ile beraber düzenleme yapılacak. 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 26'ya göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12.500-13.000 TL civarında belirlenecek.