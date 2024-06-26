Türk Lirası mevduat faizinde parası olan dikkat! Tüm vadelerde düşüşe geçti, ilave tedbir gelebilir

26 Haziran 2024 09:44 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 10:36

Merkez Bankası’nın yarın açıklayacağı faiz kararı tüm piyasaların gündeminde. Gerileyen TL mevduat faizlerinde yaşanan hareketler yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Ekonomi yönetimi ise bir süredir yatırımcıyı özendirmek için TL mevduat faizlerinin artmasına yönelik tedbirler alıyor. Yüksek montanlı mevduatlarda bile yüzde 50 faiz seviyesinin yakalanamaması sonrasında yeni uygulamalarının yürürlüğe konması bekleniyor.

TÜM VADELERDE FAİZLER GERİLEDİ

Piyasadaki likidite fazlası nedeniyle mevduat faizleri düşüşe geçti. Politika faizi yüzde 50 seviyesinde iken TL mevduat faizleri 32 günlük vadede yüzde 41'e kadar geriledi. Aynı şekilde 3 aylık vadeli mevduatta ise yüzde 43'e düştü. Merkez Bankası likidite fazlasını piyasadan çekmek ve TL mevduat faizlerinin yönünü yukarıya çevirmek için zorunluk karşılık adımları attı.

YÜKSEK TUTARLI MEVDUATTA BİLE YÜZDE 50

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre, geçtiğimiz ay açıklanan PPK kararının hemen ardından TL mevduatlar yükselişe geçti. Uzun dönemden TL mevduat faiz oranını takip ettiğimiz bir yabancı mevduat bankasında 32 günlük vadeli mevduatın faiz oranı düşük montanlı tasarruflarda bile yüzde 49'a çıktı.

4 PUAN BİRDEN GERİLEDİ

Takip edilen yabancı mevduat bankası dün itibariyle 32 gün vadeli mevduata yüzde 45 faiz önerirken 3 aya kadar vadeli mevduatta ise faiz oranını yüzde 46’ya çekti. Yüksek montanlı tasarrufl ara her vade seviyesinde yüzde 49 faiz önermeye başladı. Böylece bir ay gibi bir sürede TL mevduat faizleri her vadede 4 puan birden geriledi.

LİKİDİTE FAZLASI ETKİLEDİ

Bankacılık sektörü kaynakları yoğun döviz alımıyla rezervlerini güçlendiren Merkez Bankası nedeniyle ortaya çıkan TL likidite fazlasının piyasa faizlerini aşağı getirdiğine işaret etti. 20 Haziran itibariyle piyasa 263.9 milyar lira likidite fazlası oluşurken 24 Haziran itibariyle 41.57 milyar lira pozitif tarafa geçildi ve Merkez Bankası net fonlayıcı oldu.

Ancak haziran başındaki 200 milyar liralık net fonlamaların oldukça gerisinde kalındı. Piyasa faizlerinin göstergesi konumunda olan TLREF faizi de mayıs PPK sonrasında yüzde 53'e kadar yükseldi haziran başında da bu seviyeyi korudu. 5 Haziran'dan sonra ise TLREF faizi de aşağıya geldi dün itibariyle de yüzde 50'nin altına geriledi ve yüzde 49,57’ye indi. Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama faizi ise son 1 aydır yüzde 50 seviyesinde bulunuyor.