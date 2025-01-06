SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşları ve farkları ne zaman ödenecek? İşte hesaplara yatacağı tarih

06 Ocak 2025 12:44 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 12:45

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), aralık ayı enflasyon verileri sonrası, 2025’in ilk yarısında uygulanacak zamlı emekli maaşları ve farkların ödeneceği tarihler sorgulanıyor. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin, tahsis numarasına göre ödemelerini alacağı tarihler netleşti. Peki, zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak?

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Türkiye​ İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son 6 aylık enflasyon​ farkı sonrası, emeklilerin maaşlarına yapılacak zam​ oranları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi zammı yüzde 15.75 olarak belirlenirken, memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 11.54 oranında artacak. Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkması bekleniyor.

Zamlı maaşlar, 17 Ocak’tan itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak. Ödemeler, emeklilerin tahsis numaralarına göre farklı tarihlerde yapılacak, bu da maaş​ farklarının ve zamlı ödemelerin belirli günlerde hesaplara yansıması anlamına geliyor.

4A (SSK) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarasının son rakamı 9: 17 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 7: 18 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 5: 19 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 3: 20 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 1: 21 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 8: 22 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 6: 23 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 4: 24 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 2: 25 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 0: 26 Ocak

4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5: 25 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 3, 1: 26 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6, 4: 27 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 2, 0: 28 Ocak

4C (EMEKLİ SANDIĞI) MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

Emekli Sandığı maaşları, doğum tarihine göre farklı günlerde yatırılacak. Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında aylık alanlar için:

00–40 doğumlular: Ayın 1. günü

41–46 doğumlular: Ayın 2. günü

47–49 doğumlular: Ayın 3. günü

50–53 doğumlular: Ayın 4. günü

54–99 doğumlular: Ayın 5. günü

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

2025 emekli maaşı zam oranları, 6 aylık enflasyon farkları baz alınarak belirlendi. Her ay için hak edilen enflasyon farkları şu şekilde:

Temmuz: Yüzde 3.32

Ağustos: Yüzde 2.47

Eylül: Yüzde 2.97

Ekim: Yüzde 2.88

Kasım: Yüzde 2.24

Aralık: Yüzde 1.03

Toplamda yüzde 15.75 zam oranı ile emekli maaşları güncellendi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve memur emeklileri, Ocak ayında açıklanan yüzde 11,54 oranındaki zam sonrasında enflasyon farklarının ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Memur maaşlarının her ayın 15’inde işlemeye başlaması nedeniyle, Ocak ayında yeni zamlı maaşların yanı sıra ilk 14 güne ait maaş farklarının da hesaplara yatırılması bekleniyor.

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamlarla birlikte oluşan maaş farkları, belirlenen ödeme günlerinde hesaplara aktarılıyor. Bu fark ödemeleri memurlar ve emekliler​ tarafından banka, PTT şubeleri ya da ATM’lerden çekilebiliyor.

ENFLASYON FARKI ÖDEMESİ 15 OCAK’TA YAPILABİLİR

Bu yıl da memur ve memur emeklilerinin maaş farklarının 15 Ocak’taki maaş ödeme günüyle birlikte yatırılması bekleniyor. Ancak, fark ödemelerinin belirtilen tarihte gerçekleşmemesi durumunda ilerleyen günlerde hesaplara aktarılacağı ifade ediliyor.

ZAMLI MAAŞLAR BU AY HESAPLARDA

Açıklanan yüzde 11,54 zam oranıyla birlikte, memur ve emekliler bu ay itibarıyla yeni zamlı maaşlarını alacak. Zamlı maaşlar, belirtilen ödeme takvimine uygun şekilde banka hesaplarına aktarılacak.