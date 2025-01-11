SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisinin zamlı maşları ne zaman yatacak? Uzman isim 'Kanun gerekmezse' diyerek açıkladı

11 Ocak 2025 15:20 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 15:29

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarının belli olmasının ardından gözler zamlı maaşların farklarının ne zaman ödeneceğine çevrildi. SGK Uzmanı Murat Bal, canlı yayında tablo üzerinden detaylı bir şekilde açıklama yaparak emeklilere maaş farklarının ödeme tarihlerini duyurdu.

2025 yılında milyonlarca emekli​ için zam​ oranları açıklandı. Memur​ ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. Ayrıca, en düşük emekli aylığı 14.469 TL olarak belirlendi. Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte maaş farklarının ne zaman yatırılacağı sorusu da gündeme geldi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAM DETAYLARI

CNNTÜRK'e konuşan SGK Uzmanı Murat Bal, TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15,75 oranında zam aldığını ve en düşük emekli maaşının 14.467 TL’ye yükseldiğini ifade etti.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN MAAŞ TABLOSU ŞU ŞEKİLDE:

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

Memur maaş zamlarının hesaplanmasında toplu sözleşme etkili oldu. Memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılırken, yeni maaş tablosu şöyle şekillendi:

17.587 TL olan maaş, zam sonrası 19.616 TL oldu.

20.000 TL olan maaş, zam sonrası 22.308 TL oldu.

25.000 TL olan maaş, zam sonrası 27.885 TL oldu.

30.000 TL olan maaş, zam sonrası 33.462 TL oldu.

35.000 TL olan maaş, zam sonrası 39.039 TL oldu.

Bal, memur emeklilerinin geçtiğimiz yıl seyyanen zamdan yararlanamadığını ve bu yıl da SSK ile Bağ-Kur emeklilerine göre daha düşük zam oranı aldıklarını vurguladı. Bal, memur emeklilerinin maaşlarının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına göre yaklaşık yüzde 4,5 daha düşük kaldığını ifade etti.

MAAŞ FARKLARININ ÖDEME TARİHLERİ

Maaş farklarının ne zaman yatırılacağı konusunda Murat Bal, en düşük emekli maaşı için bir kanun çıkarılması gerektiğini belirtti. SGK uzmanı Bal, memur emeklisi maaş oranlarının SSK ve Bağ-Kur oranları ile eşitlenmesi durumunda da kanun gerekeceğini söyledi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödeme tarihlerinin 17’sinden itibaren başlayacağını belirten Bal, "Eğer ilgili düzenleme bu aya yetişirse maaş farkları bu ay hesaplara yatacak; yetişmezse fark ödemeleri gelecek ay yapılacak. Sonuç olarak, zamlar ve ödeme tarihleri netleşirken, özellikle memur emeklilerinin maaşlarının düzenlenmesi için yeni kanuni adımların atılması gerekebilir." ifadelerini kullandı.

İşte 2025 yılı Ocak ayında SSK, Bağ-Kur maaşlarının ödeme tarihleri:

SSK (4A) Emekli Maaşı Ödeme Günleri

Tahsis numarası sonu 9 olanlar: 17 Ocak

Tahsis numarası sonu 7 olanlar: 18 Ocak

Tahsis numarası sonu 5 olanlar: 19 Ocak

Tahsis numarası sonu 3 olanlar: 20 Ocak

Tahsis numarası sonu 1 olanlar: 21 Ocak

Tahsis numarası sonu 8 olanlar: 22 Ocak

Tahsis numarası sonu 6 olanlar: 23 Ocak

Tahsis numarası sonu 4 olanlar: 24 Ocak

Tahsis numarası sonu 2 olanlar: 25 Ocak

Tahsis numarası sonu 0 olanlar: 26 Ocak

Bağ-Kur (4B) Emekli Maaşı Ödeme Günleri

Tahsis numarası sonu 9, 7, 5 olanlar: 25 Ocak

Tahsis numarası sonu 3, 1 olanlar: 26 Ocak

Tahsis numarası sonu 8, 6, 4 olanlar: 27 Ocak

Tahsis numarası sonu 2, 0 olanlar: 28 Ocak

EMEKLİ SANDIĞINDAN MAAŞ ALANLAR İÇİN MAAŞ TARİHİ ŞÖYLE;

Emekli Sandığı (4C) Maaşı Ödeme Günleri

Emekli Sandığı maaşları, eğer ödeme günü cumartesiye denk geliyorsa cuma günü, pazar günü denk geliyorsa pazartesi günü ödeniyor.

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI İÇİN AYLIK ÖDEME GÜNLERİ

Aşağıda, doğum tarihine göre maaş ödemelerinin hangi gün yapılacağı belirtilmiştir:

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım Aylarında Aylık Alanlar:

Doğum tarihleri 00-40 arasında olanlar: 1. gün

Doğum tarihleri 41-46 arasında olanlar: 2. gün

Doğum tarihleri 47-49 arasında olanlar: 3. gün

Doğum tarihleri 50-53 arasında olanlar: 4. gün

Doğum tarihleri 54-99 arasında olanlar: 5. gün

Mart, Haziran, Eylül, Aralık Aylarında Aylık Alanlar:

Doğum tarihleri 00-22 arasında olanlar: 1. gün

Doğum tarihleri 23-28 arasında olanlar: 2. gün

Doğum tarihleri 29-48 arasında olanlar: 3. gün

Doğum tarihleri 49-54 arasında olanlar: 4. gün

Doğum tarihleri 54-99 arasında olanlar: 5. gün

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim Aylarında Aylık Alanlar: