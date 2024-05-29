SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine ‘intibak’ maaşları etkileyecek! Aylıklara ikinci güncelleme gelebilir

29 May 2024 17:18 - Güncelleme : 29 May 2024 17:23

SGK düğmeye bastı, resmen cadı avına döndü! Emeklilik elde eden de var, işsizlik maaşı alan da

SGK düğmeye bastı, resmen cadı avına döndü! Emeklilik elde eden de var, işsizlik maaşı alan da

Meclis’te bekleyen Torba Yasa için muhalefetin verdiği tekliflerin içinde ‘intibak yasası’ bulunuyor. Toplumun büyük bir kesiminde “Emeklilikte intibak yasası çıkarılsın, emeklilerin maaşları düzeltilsin ya da daha üst seviyeye çıksın” beklentileri var. Emeklilikte bir intibak yasasının çıkması halinde maaşlara nasıl yansıyacağını SGK Başuzmanı İsa Karakaş anlattı.

"2000 YILINDA ÇIKAN İNTİBAKLA MAAŞLARDA BÜYÜK ARTIŞLAR OLDU"

İsa Karakaş, “İntibak düzenlemesi 2000 yılı öncesini kapsamıştı. 1 Ocak 2013 yılında yürürlüğe girmişti ve 2000 yılı sonrasında olanlar için de intibak yapıl0cağına dair o dönemin hükümeti söz vermişti. Geçmiş döneme baktığımızda yüzde 70’den fazla emekli faydalandı ve maaşlarında çok büyük artışlar oldu. Dolayısıyla 2000 yılı sonrası için verilen sözün yerine getirilmesi lazım.” dedi.

"MEMUR EMEKLİSİNİN İNTİBAK SORUNU DOĞACAK"

İsa Karakaş, bu yıl memur emeklileri ilk kez intibak sorununun oluşacağını dikkat çekerek "Daha önceden intibaktan SSK ve Bağ-Kur emeklileri faydalanmıştı. Son seyyanen zamlarla birlikte memur maaşlarıyla memur emeklileri arasında bir uçurum oldu. Geldiğimiz süre içerinde son 20 yıl içinde zamlardan en düşük faydalananlar memur emeklileri oldu. Dolaysıyla memur emeklileri arasında da 2023 yılı temmuz ayında yapılan artıştan kaynaklı bir uçurum ve intibak sorunu olacak. 2024 temmuz ayında 19,5 ile 20,5 arasında memurlara zam biz buna 20 bin diyelim, bütün beklentiler o yönde. Şimdi mayıs ve haziran enflasyonu ile birlikte bu beklentilere paralel zam yüzde 20 olduğu zaman memurlara ‘refah payı’ verilmeyeceği de kesin görünüyor. Çünkü mali yönetim buna karşı, ‘Zaten memurlara daha önceden seyyanen zam yapılmıştı.’ diyecek. Bütün öğretmen, polis ve bütün memurlar maaşlarını bu yüzde 20 ile çarpıp temmuz ayında alacakları muhtemel zammı hesaplayabilirler." diye konuştu.