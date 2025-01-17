SSK, Bağ-Kur ve milyonları ilgilendiriyor! Karar yürürlüğe girdi: GSS borçlularının sağlık hizmeti süresi uzatıldı

17 Ocak 2025 09:33 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 09:58

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 31 Aralık 2025'e kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti almaya devam edebilecek. Değişiklik, kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacakların belirlenmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararında yapıldı. Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

GSS prim borçlarını silen yasa Meclis'ten geçti! Herkesin aklında tek bir soru var: Ödeyenlere para iadesi yapılacak mı?

GSS prim borçlarını silen yasa Meclis'ten geçti! Herkesin aklında tek bir soru var: Ödeyenlere para iadesi yapılacak mı?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi borcu bulunan vatandaşlar, devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti almaya devam edebilecek. Cumhurbaşkanı​ tarafından kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacak kişilerin belirlenmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararında yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

MUAFİYET SÜRESİ 2025'E KADAR UZATILDI

Yapılan düzenlemeyle birlikte, GSS borcu olan kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesine imkan tanıyan muafiyet süresi, 31 Aralık 2024'ten 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı.

KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak bu karar, bugün itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girdi. Bu değişiklik, özellikle sağlık hizmetlerine erişimde sorun yaşayan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlayacak.