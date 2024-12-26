TBMM'de kabul edildi: 400 bin kişinin GSS borcu silindi!

26 Aralık 2024 09:41 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 09:42

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni düzenlemeyle, 2015 yılı öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları faizsiz bir şekilde silinecek. Bu karar sayesinde, yaklaşık 2 milyar TL tutarındaki borç yükü tamamen ortadan kalkacak.

İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? Asgari ücretle birlikte onlar da değişti

İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? Asgari ücretle birlikte onlar da değişti

Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeler ile birlikte Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik önemli bir düzenleme içeren kanun teklifi, Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. Bu düzenleme ile GSS​ prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşların kamuya olan borç yükünü hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak hedefleniyor.

400 BİN VATANDAŞIN 2 MİLYAR LİRALIK BORCU SİLİNDİ

Kanun kapsamında, Genel Sağlık Sigortası​ borcu bulunan yaklaşık 400 bin kişinin 2 milyar TL tutarındaki borcu silinecek. Ancak borcunu daha önce ödemiş olan kişiler için herhangi bir iade ya da mahsuplaşma yapılmayacak.

1 OCAK 2015 ÖNCESİ BORÇLAR KAPSAMDA

Düzenleme, yalnızca 1 Ocak 2015 tarihinden önceki döneme ait ödenmemiş GSS prim borçlarını kapsıyor. Bu tarihten önce tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan primler ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklar tamamen silinecek. Ancak düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce ödenmiş olan primler için herhangi bir iade ya da mahsuplaşma uygulanmayacak.