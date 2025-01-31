SSK, Bağ-kur ve tüm emeklilere müjde! Banka promosyonları 2 kat artacak

31 Ocak 2025 12:17 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 12:17

16,6 milyon emekliye promosyon pazarlığı bu hafta başlıyor. Özel bankalar geçtiğimiz yıl 12 bin TL olan mevcut promosyonları bu sene 20-24 bin liraya kadar çıkardı. Kamu bankaları da müşteri kaybetmemek için promosyonu yükseltiyor. SSK, Bağ-kur ve tüm emeklilere yapılacak promosyon zammı Mart ayı itibariyle uygulanmaya başlayacak. Öte yandan 28 Mart tarihinden itibaren hesaplara yatacak olan bayram ikramiyeleri de zamlı şekilde yansıtılacak.

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Sosyal Güvenlik Kurumu, bankalarla 2025 yılı için yeni promosyon görüşmelerine bu hafta başlıyor. Mart başında tamamlanacak anlaşmayla emekli promosyonlarında tavan miktarlar yükseltilecek. Bankalar arasında promosyon yarışı başlarken emekliye verilecek tutar 20-24 bin liraya kadar yükseldi. Kamu bankalarının da özel bankaların sunduğu yüksek ödeme tekliflerine karşı yeni avantajlar sunması bekleniyor. Promosyon süresi dolmayan emekliler de bu artıştan yararlanabilecek.

KAMU BANKALARI HAREKETE GEÇECEK!

Emeklilere yüzde 15,75’lik zammın ardından banka promosyonları da yükseldi. SGK geçen yıl, kamu bankaları Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım’la birlikte yerli yabancı 19 bankayla protokol imzaladı. Gelecek hafta itibarıyla bankalarla görüşme trafiği başlayacak.

Kamu bankalarının emekli müşterilerinin özel bankalara geçişini önlemek için promosyon tutarlarını artıracağı belirtiliyor. Özel bankaların her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık yüzde 50 artırması öngörülüyor. Emekli aylığı aldığı bankayla taahhüt süresi dolan, yeni emekli olan istediği bankayla promosyon sözleşmesi imzalayabiliyor. Daha önce promosyon alan emekliler de mevcut sözleşmelerini iptal ederek yeni rakamlarla anlaşma hakkına sahip bulunuyor. Üç yılını dolduranlar yeni taahhütname imzalayarak parasını alabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARI 2 KAT ARTACAK!

Sosyal Güvenlik Kurumu her yıl bankalarla yapılan görüşmeler doğrultusunda aylık aralıklarına göre yapılacak promosyon tutarlarını duyuracak. Bankalar kurumla imzalanan protokolün üzerinde ödeme yapma hakkına sahip bulunuyor. Kurum geçen yıl 19 bankayla promosyon protokolü imzaladı. Geçen yıl için taban 8 bin lira, tavan promosyon 12 bin lira olarak belirlenirken bu yıl promosyon tutarının 2 kat artması bekleniyor.

Bankalar, aylığını taşıyan emeklilere promosyonla birlikte faizsiz kredi, ek hesap gibi avantajlar da sunuyor. Özel bankalardaki yüksek promosyonlar emeklilerin hesaplarını taşımalarını teşvik ederken kamu bankalarının bu yıl daha yüksek artışa gitmesi bekleniyor. Kamu bankalarının promosyon artışı için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da onayı gerekiyor. Yeni promosyon tutarları mart ayı itibarıyla uygulanacak.

PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyon başvurusu banka şubelerinden yapılabildiği gibi internet bankacılığından, mobil bankacılık ve ATM’lerden de yapılabiliyor.

Hesabını yüksek promosyon veren bankaya taşıyacak olanların aylıkları karşılında kredi çekmemiş olması, mevcut bankaya promosyonla ilgili taahhütname, takas, mahsup talimatı vermemiş olması gerekiyor. Mevcut bankadan promosyon ödemesi alındıysa üzerinden 3 yıl geçmediyse iptal durumunda kalan süreye göre promosyon tutarını iade ederek istenen bankaya geçilebilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ DE ARTACAK!

Emeklilere 2018’den bu yana ödenen emekli ikramiyesi geçen yıl 3 bin liraya çıkarıldı. Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 3’er bin lira ikramiye aldı. Böylece emekliler 2024 yılında toplam 6 bin lira ikramiye aldı. Emekliler 30 Mart’tan önce Ramazan Bayramı için, 6 Haziran’da da Kurban Bayramı için ikramiye alacak.

Emeklilerin ilk bayram ikramiyesinin 28 Mart’tan önce hesaplara geçmesi bekleniyor. Kesin tarihi SGK açıklayacak. Emeklinin bu yıl toplamda 8-10 bin lira bayram ikramiyesi alması bekleniyor. Üst sınırdan hesaplandığında emeklinin bir bayramda alacağı ikramiye 5 bin lira olacak. Bu yıl yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesinden yararlanacak.