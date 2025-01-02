SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Bankalar emekli promosyonlarını açıkladı: İşte güncel rakamlar

02 Ocak 2025 09:48 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 09:49

Yeni yılın gelmesiyle birlikte bankalar, emekli promosyon ödemelerinde güncellemeye gitti. 2025 Ocak itibarıyla promosyon miktarları 24.000 TL’ye kadar yükselirken, her banka maaş gruplarına göre farklı ödeme seçenekleri sunuyor.

Emekli promosyonları için rekabet kızıştı! SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklilere büyük fırsat

Emekli promosyonları için rekabet kızıştı! SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklilere büyük fırsat

Emekliler​ için bankalar​ arasındaki rekabet 2025 yılı itibarıyla zirveye çıktı. Ocak ayında güncellenen promosyon​ tutarları, maaşını taşıyan emekliler için 24.000 TL’ye kadar yükseldi. Bankalar, bu cazip tekliflerle emeklilere ek gelir sağlarken, aynı zamanda müşteri portföylerini genişletmeyi hedefliyor.

MAAŞ TAŞIMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Emekli​ maaşını taşımayı düşünenler, seçtikleri bankaya başvurarak işlemleri hızlıca başlatabiliyor. Bankalar, maaş taşıma işlemleri karşılığında emeklilerden 3 yıllık taahhüt talep ediyor. Bu taahhüt sayesinde emekliler yalnızca promosyon ödemelerine değil, bankaların sunduğu özel faiz oranları, ücretsiz EFT/Havale gibi bankacılık avantajlarından da faydalanabiliyor.

PROMOSYON TUTARLARI VE ŞARTLAR

Promosyon tutarları genellikle emekli maaşının miktarına göre belirleniyor. Örneğin, yüksek maaş alan emeklilere daha yüksek promosyon ödemeleri sunulurken, düşük maaşlı emekliler de kendi gelirlerine uygun avantajlardan faydalanabiliyor. Bankaların sunduğu tekliflerde, nakit ödemenin yanı sıra market indirimleri, kredi kartı avantajları ve ücretsiz dijital hizmetler de dikkat çekiyor.

İşte özel ve kamu bankalarının emeklilere sağladığı promosyon tutarları:

HALKBANK

SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank’tan almayı taahhüt ettiklerinde 12.000 TL’ye kadar promosyon kazanabiliyor.

10.000 TL – 14.999,99 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL – 19.999,99 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL

VAKIFBANK

Vakıfbank, emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine 24.000 TL'ye kadar ödeme fırsatı sunuyor. Ayrıca, emekliler, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerden 12 ay boyunca 12.000 TL’ye varan nakit ödeme alabiliyor.

10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 5.000 TL

10.000 TL – 15.000 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL – 20.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, emekli maaşını 3 yıl boyunca Yapı Kredi'den almayı taahhüt edenlere 18.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

9.999 TL’ye kadar maaş alanlara 9.250 TL

10.000 TL – 14.499 TL arası maaş alanlara 13.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara 15.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 18.000 TL

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA, emekli maaşına göre promosyon ödemesi yapıyor.

10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 6.250 TL

10.000 TL – 15.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

15.000 TL – 20.000 TL arası maaş alanlara 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, emekli maaşına göre 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim sağlanıyor.

9.999 TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL

10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank’tan alanlara 17.500 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuluyor.

0 – 9.999 TL maaş alanlara 6.250 TL

10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL

İŞ BANKASI

İş Bankası, emekli maaşını 3 yıl boyunca almayı taahhüt eden emeklilere promosyon ödemesi yapmaktadır.

0 – 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL

10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emekli maaşını 36 ay boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt edenlere promosyon fırsatları sunuyor.

9.999 TL’ye kadar maaş alanlara 5.000 TL

10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL

DENİZBANK

DenizBank, yeni hesap açan ve maaşını 3 yıl boyunca almak isteyen emeklilere toplamda 20.000 TL’ye varan promosyon fırsatları sunuyor.

0 – 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL

10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL

ŞEKERBANK

Şekerbank, maaş aralığına göre 12.000 TL'ye kadar emekli promosyonu ödemesi yapıyor.

0 – 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL

10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL

FİBABANKA

Fibabanka, emekli maaşını 3 yıl boyunca almak taahhüdü veren emeklilere maaş tutarına göre promosyon ödemesi yapmaktadır.

10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 5.000 TL

10.000 TL – 15.000 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL – 20.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL

ING BANK

ING Bank, emekli maaşını ING’ye taşıyan emeklilere ek koşulsuz promosyon fırsatları sunuyor. 20.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılabiliyor.

10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL

10.000 TL – 15.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

15.000 TL – 20.000 TL arası maaş alanlara 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL