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 | İrem Çınar

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Cevdet Yılmaz açıkladı

Emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili milyonların merakla beklediği yeni bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis’te gazetecilerin sorularını cevaplarken ikramiyeler konusuna da değindi. Hükümet kanadından gelen bu dikkat çekici açıklama, emeklilere yönelik yeni gelişmelerin sinyalini verdi. İşte bayram ikramiyeleriyle açıklamanın detayları…

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 14:52

2025 yılı emekli bayram ikramiyesi için zam kararı milyonlar tarafından beklenirken hükümetten yeni bir açıklama daha geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun Giresun'da gerçekleştireceği programda, oradaki aktörlerle istişarelerde bulunacaklarını söyledi.

CEVDET YILMAZ’DAN "EMEKLİ İKRAMİYESİ" AÇIKLAMASI

Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gündemine ilişkin bir soru üzerine Yılmaz, bölgelerdeki aktörleri bir araya getirip istişareler yaptıklarını anlattı.
Giresun'da gerçekleştirecekleri programda, oradaki aktörlerle istişarelerde bulunacaklarını ifade eden Yılmaz, "Bu vesileyle bakanlarımızla diğer konuları da Ekonomi Koordinasyon Kurulu olarak değerlendireceğiz. Özellikle makro ekonomideki gelişmeleri değerlendirme imkanımız olacak." ifadelerini kullandı.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar gününe denk geldiğinden, ikramiyelerin 24-28 Mart arasında yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İkramiyeler, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24-28 Mart arasında yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı ise 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
ETİKETLER
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#Ekonomi
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