SSK, Bağ-kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli promosyonları güncellendi: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

03 Şubat 2025 13:48 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 13:48

Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından, bankalar arasındaki emekli promosyonu rekabeti giderek daha da kızıştı. Şubat ayı itibariyle, emekli maaşlarını taşıyan müşterilere sunulan cazip teklifler dikkatleri üzerine çekiyor. İşte bankaların güncel emekli promosyon tutarları ve detaylar...

Şubat ayına girilmesiyle birlikte emekli maaşlarına yapılan zamlar ve banka promosyonları da güncellendi. 6 aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseldi. Maaşlardaki bu güncellemenin ardından bankalar da emekli promosyonlarını yeniden düzenleyerek müşterilerine daha cazip teklifler sunmaya başladı. Peki, Şubat 2025 itibarıyla hangi banka, ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte detaylar…

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Bankaların sunduğu emekli promosyonlarından faydalanmak isteyenlerin, maaşlarını belirli bir bankaya taşıyıp 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü vermeleri gerekiyor. Promosyon ödemeleri, maaş taşıma işlemi tamamlandıktan kısa bir süre sonra hesaplara yatırılıyor. Bazı bankalar, müşteri çekebilmek adına promosyonlara ek olarak düşük faizli kredi, ücretsiz havale/EFT gibi ek avantajlar da sunabiliyor.

İşte en yüksek promosyonları sunan bankalar ve sundukları fırsatlar:

AKBANK​

Akbank​, SGK emekli maaşı taşıyanlara 15.000 TL’ye varan promosyon ve ek olarak 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödeme yapıyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası, emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor.

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.

YAPI KREDİ

Maaş aralığına göre 6.250 TL ile 20.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. Ekstra avantajlarla bu tutar 23.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

HALKBANK​

3 yıl boyunca maaşını Halkbank'tan almayı taahhüt eden emekliler, maaş tutarına göre şu promosyonlardan yararlanabiliyor:

8.000 TL: 10.000 TL – 14.999,99 TL maaş aralığı

10.000 TL: 15.000 TL – 19.999,99 TL maaş aralığı

12.000 TL: 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlara 12.000 TL'ye varan promosyon sunuluyor.

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere

10.000-TL'ye (10.000-TL hariç) kadar olanlara 5.000-TL,

10.000-TL - 15.000-TL (15.000-TL hariç) arasında olanlara 8.000-TL,

15.000-TL - 20.000-TL (20.000-TL hariç) arasında olanlara 10.000-TL,

20.000-TL ve daha fazla olanlara 12.000-TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, maaşına göre emeklilere şu promosyon ödemelerini yapıyor:

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL.

TEB

36 aylık taahhütle 21.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.

ING

Maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon veriyor.

ŞEKERBANK

Maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapılabiliyor.

DENİZBANK

Maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında ödeme yapılıyor, ek ürünlerle bu tutar artabiliyor.

QNB FİNANSBANK

Emeklilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunan QNB Finansbank, ayrıca CardFinans kredi kartı kullanıcılarına yıllık 1.200 TL indirim sağlıyor.

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Emekli promosyonu almak isteyenler, başvurularını şu kanallar aracılığıyla gerçekleştirebilir:

Bankaların mobil uygulamaları

İnternet şubeleri

Müşteri hizmetleri

Şubeler

Başvuru sürecinde, emekli maaşının ilgili bankaya taşınması ve promosyon sözleşmesinin onaylanması gerekiyor.

Bankaların promosyon tutarları ve güncel kampanyaları zaman zaman değişiklik gösterebileceğinden, en doğru ve güncel bilgiler için ilgili bankaların resmi internet siteleri veya şubeleri ziyaret edilmelidir.