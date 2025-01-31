Özgür Erdursun düşük emekli maaşı alanların nedenlerini tek tek açıkladı! Özellikle Bağ-Kur ve SSK...

31 Ocak 2025 15:48 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 15:58

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emekli maaşlarının neden düşük olduğunu detaylarıyla tek tek açıkladı. Erdursun, birçok emeklinin asgari ücretin bile altında maaş aldığını vurguladı.

SSK ve Bağkur emeklisi için düşük faizli kredi fırsatı! İşte başvuru detayları

SSK ve Bağkur emeklisi için düşük faizli kredi fırsatı! İşte başvuru detayları

Ocak ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %15,75 oranında enflasyon farkı yansıtıldı. Bununla birlikte, en düşük emekli aylığının 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltilmesini içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edildi. Ancak, dul ve yetim aylıkları bu düzenleme kapsamına dahil edilmedi.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dul ve yetim aylıklarının hak sahiplerine hisseleri oranında ödendiğini belirterek, bu tutarın en az 3.617 TL ile 10.851 TL arasında değişeceğini ifade etti.

Peki, kimler düşük emekli maaşı alıyor ve bunun sebepleri neler? Erdursen tek tek açıkladı:

1. BAĞ-KUR’DAN EMEKLİ OLANLAR

Kendi adına iş yeri açıp düşük Bağ-Kur primi ödeyenler

Şirket ortağı olup düşük Bağ-Kur primi ödeyenler

Ziraat odasına kayıtlı olup düşük Bağ-Kur primi ödeyenler

İsteğe bağlı Bağ-Kur primi ödeyenler

2. SSK’LI ÇALIŞANLAR VE GEÇİŞ YAPANLAR

Asgari ücretle veya asgari ücretin 2,5 katından düşük maaşla çalışanlar

Geçmişte yüksek maaşla SSK’lı çalışıp daha sonra Bağ-Kur’a geçenler

Kendi iş yerini açan ya da şirket ortağı olup düşük prim ödeyenler

Yüksek prim ödeyen ancak 1261 günden fazla Bağ-Kur primi olduğu için SSK’dan değil Bağ-Kur’dan emekli olanlar (Bu durum, alınan maaşın %25-30 oranında düşük olmasına neden olur.)

3. MEMURİYETTEN AYRILANLAR

Geçmişte memur olup daha fazla memuriyet günü olan ancak 1261 günden fazla SSK veya Bağ-Kur primi ödeyerek bu statülerden emekli olanlar

4. 2000 SONRASI PRİM GÜNÜNE SAHİP OLANLAR

2000 yılından önce az prim günü olup, 2000 ve özellikle 2008 sonrası daha fazla prim günü bulunanlar

Özetle, düşük emekli maaşı alınmasının temel sebepleri, geçmişte ödenen prim miktarı, sigortalılık süresi ve emekli olunan statü ile doğrudan ilişkilidir. Özellikle Bağ-Kur ve SSK arasında geçiş yapanlar, düşük prim ödeyenler ve 2008 sonrası prim günü fazla olanlar bu durumdan daha fazla etkilenmektedir.