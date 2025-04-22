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Ekonomi
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 | İrem Çınar

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli promosyonu için bankalar vites yükseltti: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

Emekli maaşlarına yapılacak temmuz zammı için kritik öneme sahip 3 aylık enflasyon verileri mart ayı TÜFE’siyle birlikte netleşti. Zam oranları merakla beklenirken, emeklilere ek gelir sağlayan banka promosyonları da yeniden gündeme geldi. Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? VakıfBank, TEB, Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası, DenizBank, ING, Şekerbank ve Ziraat Bankası’nın sunduğu promosyon tutarları tek tek incelendi. İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 15:00

Yeni emekli olan ya da maaş aldığı bankayı değiştirmek isteyen milyonlarca vatandaş, en avantajlı emekli promosyonlarını araştırmaya devam ediyor. Ocak 2025’te yapılan yüzde 15,74’lük maaş zammı ve enflasyon farkı ile emekli gelirlerinde artış yaşanırken, bankaların sunduğu promosyon rakamları da bu artışla yeniden şekillendi.

Bankalardan promosyon alabilmek için emeklilerin maaşlarını ilgili bankaya taşımaları ve üç yıl boyunca oradan almaya devam edeceklerini taahhüt etmeleri gerekiyor. Bu işlemler banka şubelerinden yapılabileceği gibi e-Devlet üzerinden de kolayca gerçekleştirilebiliyor.
İşte Nisan 2025 itibariyle en yüksek promosyon tekliflerini sunan bankalar ve sundukları avantajlar:

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli promosyonu için bankalar vites yükseltti: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

VAKIFBANK: 27.000 TL’ye varan ödeme

VakıfBank, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunarken, Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılacak harcamalar karşılığında 15.000 TL’ye varan ek nakit ödeme fırsatı sunuyor. Toplam promosyon miktarı 27.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

TEB – 21.000 TL’ye varan promosyon

TEB, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL ana promosyonun yanı sıra, 2 veya daha fazla fatura talimatı verilmesi durumunda 9.000 TL ek promosyonla toplamda 21.000 TL ödeme yapıyor.

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli promosyonu için bankalar vites yükseltti: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

YAPI KREDİ: 20.000 TL’ye varan nakit destek

Yapı Kredi, maaş tutarına göre 15.000 TL’ye kadar ana promosyon sunuyor. Ayrıca iki otomatik fatura talimatı ve 1.000 TL’lik kredi kartı harcaması karşılığında toplamda 4.500 TL’ye kadar ek ödül vererek promosyon tutarını 20.000 TL’ye kadar çıkarıyor.

DENİZBANK: 20.000 TL ve üzeri destek

DenizBank, 12.000 TL'ye kadar temel promosyon sunarken, mobil uygulama kullanımı, kredi kartı başvurusu, KMH başvurusu ve fatura talimatı ile 8.000 TL’ye kadar ek ödeme sağlıyor. Toplam promosyon miktarı maaş aralığına göre 20.000 TL’yi aşabiliyor.

ING: 15.000 TL’ye kadar koşulsuz nakit

ING Bank, 3 yıllık maaş taahhüdü veren emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL’ye kadar koşulsuz promosyon imkânı sunuyor. Bu promosyon, ek ürün koşulu olmadan veriliyor.

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli promosyonu için bankalar vites yükseltti: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

İŞ BANKASI: 12.000 TL’ye kadar ana promosyon + ek ödül

İş Bankası, maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında ana promosyon sunuyor. Ek taahhütlerle birlikte bu rakam 14.000 TL’ye kadar yükselebiliyor.
7. ŞEKERBANK: 12.000 TL’ye varan promosyon
Şekerbank, emekli maaşını taşıyanlara maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödüyor. Bu promosyonlar 3 yıllık taahhüt ile veriliyor.

ZİRAAT BANKASI: 12.000 TL’ye kadar ödeme

Ziraat Bankası da SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Bu kampanya, maaşını Ziraat’e taşıyan veya mevcut müşterilere yönelik olarak uygulanıyor.

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli promosyonu için bankalar vites yükseltti: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

QNB FİNANSBANK: 16.200 TL’ye varan fırsat

QNB Finansbank, maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon verirken, kredi kartı harcamalarında yıllık 1.200 TL indirim imkânı sunarak toplamda 16.200 TL’yi bulan avantaj sağlıyor.

EN YÜKSEK PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?

Nisan 2025 itibariyle en yüksek promosyon teklifi VakıfBank tarafından 27.000 TL’ye kadar sunuluyor. TEB, Yapı Kredi ve DenizBank da ciddi avantajlar sağlıyor. Emekliler için banka seçimi yaparken, promosyon miktarının yanı sıra ek şartlar, fatura talimatları ve kredi kartı kullanım şartlarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
Nisan 2025 itibariyle en yüksek promosyon teklifi VakıfBank tarafından 27.000 TL’ye kadar sunuluyor.
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