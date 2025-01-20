SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! SGK harekete geçti: Bankaların emekli promosyonları değişiyor

20 Ocak 2025 12:59 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 13:00

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar, emekli promosyonlarına yönelik yeni bir protokol üzerinde görüşmelere başladı. Mart ayı başında tamamlanması beklenen bu anlaşma ile, kamu ve özel bankalar, emekli müşterilerine sunacakları promosyon tutarlarını artırmayı planlıyor.

İsa Karakaş'tan şoke eden açıklama: Memurlar da kök maaşa dahil edilecek! Yüksek emekli maaşı için SGK reformu çıktı mı?

İsa Karakaş'tan şoke eden açıklama: Memurlar da kök maaşa dahil edilecek! Yüksek emekli maaşı için SGK reformu çıktı mı?

Geçtiğimiz yıl yapılan 31 Mart seçimleri öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu​ (SGK), 19 banka ile emekli promosyonu protokolleri imzalayarak emekli maaşlarına yönelik önemli bir değişikliğe gitmişti. Ancak aradan geçen sürede Türkiye'de artan enflasyon​ ve emekli maaşlarına yapılan düzenlemeler, bankaların promosyon kampanyalarını güncellemelerine sebep oldu. Bazı kamu ve özel bankalar, SGK ile yapılan protokole sadık kalarak emekli promosyonlarında 12 bin liralık tavan uygulamasını sürdürse de, diğer bankalar promosyon tutarlarını 20 ila 24 bin lira arasına çıkararak daha fazla emekli müşteri çekmeye çalışıyor.

BANKALAR ARASI EMEKİ PROMOSYON REKABETİ KIZIŞTI

CNBC-e'de yer alan habere göre; bu rekabet ortamı, SGK'nın banka protokollerini güncellemeye karar vermesine yol açtı. Bankalarla yapılacak yeni promosyon görüşmeleri Mart ayında tamamlanacak. SGK, her yıl bankalarla yaptığı görüşmeler doğrultusunda emekli maaş aralıklarına göre promosyon ödemelerinin tutarlarını belirliyor. Üç yılını dolduran emekliler yeni taahhütname imzalayarak promosyonlarını alabilirken, bankalar istedikleri takdirde protokoldeki tutarın üzerinde ödeme yapabiliyor.

PROMOSYON SÜRESİ DOLMAYAN DA BAŞVURABİLECEK

Ayrıca, promosyon süresi dolmamış olan emekliler de Mart ayında yapılacak yeni promosyon düzenlemesine başvurabilecek. 2023 yılında yapılan güncellenmiş kampanyaya katılan emekliler, bu dönemde artan promosyon tutarlarına başvurduğunda, yalnızca eski ve yeni promosyon arasındaki farkı almakla kalmayacak; daha önce imzalanan sözleşme tarihine kadar geçen süre de dikkate alınacak. Bu durumda, emekli üç yıllık sözleşmesini yenileyerek ek ödeme alabilecek.