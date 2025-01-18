SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklilerin merakla beklediği haber geldi! Emekliye fark ödemesinde tarih belli oldu

18 Ocak 2025 09:49 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 09:58

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. SSK emeklileri zamlı maaşlarını almaya başlarken, Bağ-Kur emeklileri 25 Ocak'ta zamlı ödemelerini alacak. En düşük emekli maaşına ilişkin 1.969 TL'lik fark için ise SGK tarafından ek ödeme takvimi açıklanacak. İşte 4A, 4B, 4C kök maaşları ve maaş farkı ödeme tarihleriyle ilgili detaylar…

Türkiye​'de emekli​ maaşlarına yapılan son zamlar ve ödeme takvimi hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. En düşük emekli maaşının 14.469 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte, önceki maaşı 12.500 TL olan emeklilere 1.969 TL'lik fark ödemesi yapılacak. Bu farkın ödemesi için Sosyal Güvenlik Kurumu​ (SGK) takvim açıklayacak.

EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILAN ZAMLAR VE YENİ TABAN ÜCRET

Bağ-Kur (4B) ve SSK (4A) emeklilerinin maaşları, son altı aylık enflasyon oranına göre yüzde 15,75 oranında artırıldı. Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi. Ancak bu artışlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatil olduğu için henüz yasa kapsamına alınmadı. TBMM’nin 28 Ocak’ta yeniden toplanması bekleniyor.

ZAMLI MAAŞLARIN ÖDEMESİ BAŞLADI

SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17 Ocak itibarıyla almaya başladı ve bu ödemeler 26 Ocak’a kadar devam edecek. Bağ-Kur emeklileri ise yeni maaşlarını 25 Ocak’tan itibaren hesaplarında görecek. Ancak, bu ay yalnızca 12.500 TL alan emekliler, Şubat ayında 1.969 TL’lik maaş​ farklarını alacak.

MAAŞ BİLGİLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜLEBİLİR

Emekliler, zamlı maaşlarını ve detaylarını e-Devlet sistemi üzerinden takip edebiliyor. "Emekli Aylık Ödeme Bilgileri" bölümünde, kök maaş, ek ödeme ve net maaş bilgileri görüntülenebiliyor. Ayrıca, hastane ve eczane gibi kesintiler de burada listeleniyor. Ancak, yeni taban maaş olan 14.469 TL’nin yasal düzenleme sonrası sisteme yansıtılacağı belirtiliyor.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

SSK EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarasının sonu 1 olanlar: 21 Ocak

Tahsis numarasının sonu 3 olanlar: 20 Ocak

Tahsis numarasının sonu 5 olanlar: 19 Ocak

Tahsis numarasının sonu 7 olanlar: 18 Ocak

Tahsis numarasının sonu 9 olanlar: 17 Ocak

Tahsis numarasının sonu 0 olanlar: 26 Ocak

Tahsis numarasının sonu 2 olanlar: 25 Ocak

Tahsis numarasının sonu 4 olanlar: 24 Ocak

Tahsis numarasının sonu 6 olanlar: 23 Ocak

Tahsis numarasının sonu 8 olanlar: 22 Ocak

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarasının sonu 5, 7, 9 olanlar: 25 Ocak

Tahsis numarasının sonu 1, 3 olanlar: 26 Ocak

Tahsis numarasının sonu 4, 6, 8 olanlar: 27 Ocak

Tahsis numarasının sonu 0, 2 olanlar: 28 Ocak

MEMUR EMEKLİLERİ

Memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 11,54 oranında zam farkı ödenecek. Bu fark ödemesi, Ocak ayının son haftasında hesaplara yatırılacak. Memurlar ise 15 Ocak’ta zamlı maaşlarını aldı ve 14 günlük farkları ayrıca ödendi.

HAZİNEYE ETKİSİ

2025 yılı Ocak ayında en düşük emekli maaşı olan 14.469 TL'yi alacak emekli sayısının 3,87 milyona ulaşması bekleniyor. Bu düzenlemenin yıllık maliyetinin yaklaşık 47,7 milyar TL olduğu tahmin ediliyor.