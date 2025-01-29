SSK, Bağkur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Uzman isim emekli bayram ikramiyesi için net rakam verdi

29 Ocak 2025 12:42 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 12:49

2025 yılı emekli bayram ikramiyesi zammı, emekliler için büyük bir merak konusu oldu. Ramazan ayına az bir zaman kala, yılda iki kez verilen bayram ikramiyesinin bu yıl ne kadar olacağı konuşulmaya başlandı. Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, bayram ikramiyesinin, maaş zammı oranında bir artış göstereceğini belirterek, beklenen rakamı paylaştı.

2025 yılı emekli bayram ikramiyesi zammı, emeklilerin merakla beklediği bir konu haline geldi. 2018 yılından bu yana Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri, ek bir gelir kaynağı oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl, emeklilere bayramlarda toplamda 6 bin TL ikramiye ödenmişti.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN RAKAM VERDİ

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da bayram öncesi ikramiyelerini alacaklar. Ödemeler, bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılıyor ve bu geleneksel uygulama devam ediyor. 2024 yılında, emeklilere bayramlarda 3 bin TL ikramiye verilmişti. Ancak 2025 için henüz resmi bir zam açıklaması yapılmadı.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 15,75'lik maaş zammı göz önüne alındığında, ikramiyelerde de bir artış bekleniyor. Ekol TV ekranlarında yayınlanan, Zeliha Saraç'ın sunduğu Gündem programına konuk olan Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, bayram ikramiyesinin maaş zammı oranında artacağını ve rakamın 3 bin 500 TL ile 4 bin TL arasında olabileceğini öngördü.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar gününe denk geldiğinden, ikramiyelerin 24-28 Mart arasında yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İkramiyeler, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.