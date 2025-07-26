SSK, BağKur ve tüm emeklileri yakından ilgilendiriyor: Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli, Temmuz 2025 itibarıyla bankaların sunduğu güncel maaş promosyonlarını merakla takip ediyor. Bankalar ise emekli müşteri kazanmak için adeta yarışa girmiş durumda. Bazı bankalar 28.500 TL’ye kadar nakit destek sunarken, çeşitli ek avantajlarla da cazibeyi artırıyor.

İşte 26 Temmuz 2025 itibarıyla bankaların güncel emekli promosyon teklifleri ve sundukları ek fırsatlar:

ZİRAAT BANKASI

Promosyon: 12.000 TL’ye kadar

Ek Avantaj: 5.000 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanma şansı

HALKBANK

Promosyon: 12.000 TL’ye varan ödeme

Ek Avantaj: Ücretsiz EFT ve havale

AKBANK

Promosyon: 15.000 TL + 2.500 TL nakit ödül

Toplam Destek: 17.500 TL

KUVEYT TÜRK

Promosyon: 18.000 TL’ye kadar nakit destek

QNB

Promosyon: 20.400 TL’ye kadar

Ek Avantaj: EFT ve havale ücretsiz

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Promosyon: 21.000 TL’ye kadar

Koşul: 3 yıl taahhüt şartı

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Promosyon: 15.000 TL

Ek Promosyon: 6.000 TL’ye varan ek destek

Toplam: 21.000 TL

GARANTİ BBVA

Promosyon: 15.000 TL’ye kadar nakit

Ek Ödül: 2.000 TL harcamaya 6.000 TL bonus, avans hesap kullanımıyla 2.000 TL, yeni sigorta poliçeleriyle 2.000 TL.

Toplam Destek: 25.000 TL

ING TÜRKİYE

Promosyon: 25.000 TL’ye varan nakit destek

ALBARAKA TÜRK

Promosyon: 25.000 TL

Ek Avantaj: Ücretsiz EFT ve havale

YAPI KREDİ

Promosyon: Tüm emeklilere 27.000 TL’ye kadar nakit promosyon

DENİZBANK

Promosyon: 27.000 TL’ye kadar ödeme

Ek Avantaj: EFT ve havale işlemleri ücretsiz

TÜRKİYE FİNANS

Promosyon: 26.000 TL

Ek Ödül: Bonus ile birlikte 2.500 TL’ye kadar nakit fırsatı

Toplam Destek: 28.500 TL



2025 Temmuz ayı itibarıyla en yüksek promosyonu sunan banka Türkiye Finans oldu. Onu Yapı Kredi ve DenizBank takip ediyor. Promosyonların yanında ücretsiz bankacılık hizmetleri, bonuslar ve harcamaya dayalı ek ödüller de dikkat çekiyor.