SSK, BağKur ve tüm emeklileri yakından ilgilendiriyor: Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli, Temmuz 2025 itibarıyla bankaların sunduğu güncel maaş promosyonlarını merakla takip ediyor. Bankalar ise emekli müşteri kazanmak için adeta yarışa girmiş durumda. Bazı bankalar 28.500 TL’ye kadar nakit destek sunarken, çeşitli ek avantajlarla da cazibeyi artırıyor.
İşte 26 Temmuz 2025 itibarıyla bankaların güncel emekli promosyon teklifleri ve sundukları ek fırsatlar:
Promosyon: 12.000 TL’ye kadar
Ek Avantaj: 5.000 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanma şansı
Promosyon: 12.000 TL’ye varan ödeme
Ek Avantaj: Ücretsiz EFT ve havale
Promosyon: 15.000 TL + 2.500 TL nakit ödül
Toplam Destek: 17.500 TL
Promosyon: 18.000 TL’ye kadar nakit destek
Promosyon: 20.400 TL’ye kadar
Ek Avantaj: EFT ve havale ücretsiz
Promosyon: 21.000 TL’ye kadar
Koşul: 3 yıl taahhüt şartı
Promosyon: 15.000 TL
Ek Promosyon: 6.000 TL’ye varan ek destek
Toplam: 21.000 TL
Promosyon: 15.000 TL’ye kadar nakit
Ek Ödül: 2.000 TL harcamaya 6.000 TL bonus, avans hesap kullanımıyla 2.000 TL, yeni sigorta poliçeleriyle 2.000 TL.
Toplam Destek: 25.000 TL
Promosyon: 25.000 TL’ye varan nakit destek
Promosyon: 25.000 TL
Ek Avantaj: Ücretsiz EFT ve havale
Promosyon: Tüm emeklilere 27.000 TL’ye kadar nakit promosyon
Promosyon: 27.000 TL’ye kadar ödeme
Ek Avantaj: EFT ve havale işlemleri ücretsiz
Promosyon: 26.000 TL
Ek Ödül: Bonus ile birlikte 2.500 TL’ye kadar nakit fırsatı
Toplam Destek: 28.500 TL
2025 Temmuz ayı itibarıyla en yüksek promosyonu sunan banka Türkiye Finans oldu. Onu Yapı Kredi ve DenizBank takip ediyor. Promosyonların yanında ücretsiz bankacılık hizmetleri, bonuslar ve harcamaya dayalı ek ödüller de dikkat çekiyor.