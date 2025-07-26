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Ekonomi
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 | İrem Çınar

SSK, BağKur ve tüm emeklileri yakından ilgilendiriyor: Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

Emeklilere yönelik promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor. 26 Temmuz 2025 itibarıyla bankalar, emekli müşterilerine özel promosyonlarını güncelledi. Bazı bankalar ek avantajlarla birlikte toplamda 28 bin 500 TL'ye varan ödemeler sunarak rekabeti kızıştırıyor. Birçok banka EFT ve havale ücretlerini de sıfırladı. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? VakıfBank, TEB, Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası, DenizBank, ING, Şekerbank ve Ziraat Bankası’nın sunduğu promosyon tutarları tek tek incelendi. İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

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KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 17:00

, Bağ-Kur ve Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli, Temmuz 2025 itibarıyla bankaların sunduğu güncel maaş promosyonlarını merakla takip ediyor. Bankalar ise emekli müşteri kazanmak için adeta yarışa girmiş durumda. Bazı bankalar 28.500 TL’ye kadar nakit destek sunarken, çeşitli ek avantajlarla da cazibeyi artırıyor.

SSK, BağKur ve tüm emeklileri yakından ilgilendiriyor: Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

İşte 26 Temmuz 2025 itibarıyla bankaların güncel emekli teklifleri ve sundukları ek fırsatlar:

ZİRAAT BANKASI

Promosyon: 12.000 TL’ye kadar
Ek Avantaj: 5.000 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanma şansı

HALKBANK

Promosyon: 12.000 TL’ye varan ödeme
Ek Avantaj: Ücretsiz EFT ve havale

AKBANK

Promosyon: 15.000 TL + 2.500 TL nakit ödül
Toplam Destek: 17.500 TL

SSK, BağKur ve tüm emeklileri yakından ilgilendiriyor: Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

KUVEYT TÜRK

Promosyon: 18.000 TL’ye kadar nakit destek

QNB

Promosyon: 20.400 TL’ye kadar
Ek Avantaj: EFT ve havale ücretsiz

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Promosyon: 21.000 TL’ye kadar
Koşul: 3 yıl taahhüt şartı

SSK, BağKur ve tüm emeklileri yakından ilgilendiriyor: Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Promosyon: 15.000 TL
Ek Promosyon: 6.000 TL’ye varan ek destek
Toplam: 21.000 TL

GARANTİ BBVA

Promosyon: 15.000 TL’ye kadar nakit
Ek Ödül: 2.000 TL harcamaya 6.000 TL bonus, avans hesap kullanımıyla 2.000 TL, yeni sigorta poliçeleriyle 2.000 TL.

Toplam Destek: 25.000 TL

ING TÜRKİYE

Promosyon: 25.000 TL’ye varan nakit destek

SSK, BağKur ve tüm emeklileri yakından ilgilendiriyor: Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

ALBARAKA TÜRK

Promosyon: 25.000 TL
Ek Avantaj: Ücretsiz EFT ve havale

YAPI KREDİ

Promosyon: Tüm emeklilere 27.000 TL’ye kadar nakit promosyon

DENİZBANK

Promosyon: 27.000 TL’ye kadar ödeme
Ek Avantaj: EFT ve havale işlemleri ücretsiz

SSK, BağKur ve tüm emeklileri yakından ilgilendiriyor: Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

TÜRKİYE FİNANS

Promosyon: 26.000 TL
Ek Ödül: Bonus ile birlikte 2.500 TL’ye kadar nakit fırsatı
Toplam Destek: 28.500 TL

2025 Temmuz ayı itibarıyla en yüksek promosyonu sunan banka Türkiye oldu. Onu Yapı Kredi ve DenizBank takip ediyor. Promosyonların yanında ücretsiz hizmetleri, bonuslar ve harcamaya dayalı ek ödüller de dikkat çekiyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

28.500 lira promosyon veren banka hangisi?
TÜRKİYE FİNANS. Banka, emekli maaş müşterilerine 26 bin TL'ye varan nakit promosyonun yanında Bonus ile birlikte 2 bin 500 TL’ye varan nakit ödül fırsatı veriyor.
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