SSK, BağKur ve tüm emeklileri yakından ilgilendiriyor: Emekli promosyonunda rekor! 27 bin lira hesaplara yatırılacak

Bankalar, emeklilere sundukları promosyonları güncelleyerek rekabeti artırmaya devam ediyor. Emekli maaşını belirli bir süre boyunca aynı bankadan almayı taahhüt edenler, cazip promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor. Bazı bankalar, başvuran emeklilere toplamda 27 bin liraya kadar ödeme yapıyor. Peki en yüksek banka promosyonu veren bankalar hangileri?, Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...

Bayram ikramiyelerinin 4.000 TL’ye yükseltilmesinin ardından emekliler, bankaların sunduğu promosyon fırsatlarına yönelmeye başladı. Kamu ve özel bankalar arasında adeta bir promosyon yarışı yaşanırken, en yüksek ödeme teklifi bir kamu bankasından geldi.

YENİ PROMOSYON PROTOKOLÜ BEKLENİYOR

Mart ayı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yeni bir promosyon protokolünün imzalanabileceği konuşuluyor. Ancak şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmış değil. Uzmanlara göre, eğer bu protokol güncellenirse, emekliler mevcut tekliflerin üzerinde promosyon alma şansına sahip olabilir.

BANKALARIN PROMOSYON YARIŞI KIZIŞIYOR

Şu an birçok banka, emekli maaşının tutarına bağlı olarak 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Ancak bir bankanın 30 Nisan 2025’e kadar geçerli olan özel kampanyası dikkatleri üzerine çekti. Bu kampanya kapsamında emeklilere daha yüksek promosyon ödemesi yapılacağı belirtiliyor.

EMEKLİLERE SUNULAN EK AVANTAJLAR NELER?

Bazı bankalar, promosyonun yanı sıra ek avantajlar da sunuyor:



Kredi kartı aidatsız kullanım

Fatura ödeme talimatına özel indirimler

Ücretsiz havale ve EFT işlemleri

Özel faiz oranlarıyla kredi imkanı

EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Emeklilere yönelik promosyon ödemeleri bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte 2025 Mart ayında emekli promosyonlarında öne çıkan bankalar ve sundukları fırsatlar:

Akbank: 17.500 TL’ye kadar promosyon

Garanti BBVA: 15.000 TL’ye varan nakit ödeme

ING Bank: 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon + ek avantajlarla toplam 25.000 TL

İş Bankası: 14.000 TL’ye varan ödeme

DenizBank: 12.000 TL nakit + ek fırsatlarla toplam 20.000 TL

VakıfBank: 12.000 TL nakit promosyon + alışverişlerden kazanılabilecek 15.000 TL ek ödeme Toplamda 27.000 TL

TEB: 12.000 TL ana promosyon + 9.000 TL ek ödeme ile toplamda 21.000 TL