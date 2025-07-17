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Ekonomi
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 | İrem Çınar

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları hesaplara yatmaya başladı: İşte tahsis numarasına göre ödeme takvimi

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025’in ikinci yarısında maaşlarına yüzde 16,67 oranında zam alacak. En düşük emekli aylığı ise Resmî Gazete’de yayımlanan kararla 16.881 TL oldu. Yüzde 16.67 oranında artırılmış maaşlar SSK'lı emekliler için ödenmeye başladı. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar? Ödeme takvimi nasıl? İşte, tahsis numarasına göre 4A,4B, 4C emekli maaşı 2025 Temmuz zammı hesaplama tablosu...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 09:32

Temmuz ayının başında açıklanan Haziran enflasyonu ile birlikte, yılın ikinci yarısında emekli ve memurların maaşlarına yapılan artışlar kesinleşti. Hem emekliler hem de memurlar, maaş artışlarını hesaplarına almaya başladı. oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 16.67 olarak yansıdı. Memurlar ve memur emeklileriyle sosyal yardımlar ise yüzde 15.57 oranında arttı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları hesaplara yatmaya başladı: İşte tahsis numarasına göre ödeme takvimi

MEMURLARA EK FARK ÖDEMESİ

Memurlar, yüzde 15.57 zamlı maaşlarını alırken, 1 Temmuz 2025 ile 14 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki fark tutarları hesaplanarak ayrıca ödenecek. Bu konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzalı bir genelge yayımlandı.

EMEKLİLERE YATACAK MAAŞLAR

İlk olarak SSK emeklileri maaşlarını almaya başladı. Yüzde 16.67’lik artış, SSK'lı emeklilerin hesaplarına yansıtılmaya başlandı. Bugün, tahsis numarasının son rakamı 9 olan SSK emeklilerinin maaşları yatırıldı. Bağ-Kur emeklilerine ise 25 Temmuz’da yapılacak. Emeklilerin maaşlarına yapılan yüzde 16.67'lik artışın ardından ek ödeme de ilave edilerek hesaplara yatırıldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları hesaplara yatmaya başladı: İşte tahsis numarasına göre ödeme takvimi

DÜŞÜK MAAŞLAR İÇİN SEYYANEN ÖDEME

, artış sonrası 16.881 TL'nin altına düşerse, emeklilere seyyanen ödeme yapılacak. Bu düzenlemeyle birlikte, en düşük emekli maaşı 16.881 TL olarak belirlenmiş oldu.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN DURUMU

Bağ-Kur emeklileri de yüzde 16.67 oranında maaş artışı alacak. Ancak, düşük maaş alan Bağ-Kur emeklilerine de seyyanen ödeme yapılacak ve maaşları en az 16.881 TL olacak şekilde düzenlenecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları hesaplara yatmaya başladı: İşte tahsis numarasına göre ödeme takvimi

MEMUR EMEKLİLERİNE ÖDEME

Memur emeklilerinin maaşları ise ayın 1’inden 5’ine kadar ödendi. Ancak, memur emeklileri zamlı maaşlarını alamadılar. Yüzde 15.57’lik artıştan doğan farklar, bu ay içinde ayrıca ödenecektir.

4A SSK EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası sonu 9: 17 Temmuz

Tahsis numarası sonu 7: 18 Temmuz

Tahsis numarası sonu 5: 19 Temmuz

Tahsis numarası sonu 3: 20 Temmuz

Tahsis numarası sonu 1: 21 Temmuz

Tahsis numarası sonu 8: 22 Temmuz

Tahsis numarası sonu 6: 23 Temmuz

Tahsis numarası sonu 4: 24 Temmuz

Tahsis numarası sonu 2: 25 Temmuz

Tahsis numarası sonu 0: 26 Temmuz

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları hesaplara yatmaya başladı: İşte tahsis numarasına göre ödeme takvimi

4B BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası sonu 9, 7, 5: 25 Temmuz

Tahsis numarası sonu 3, 1: 26 Temmuz

Tahsis numarası sonu 8, 6, 4: 27 Temmuz

Tahsis numarası sonu 2, 0: 28 Temmuz

Emekliler, kök maaşlarını e-Devlet’ten kontrol ederek kendi zam oranlarını net şekilde öğrenebilir.

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#Ekonomi
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