SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları hesaplara yatmaya başladı: İşte tahsis numarasına göre ödeme takvimi

Temmuz ayının başında açıklanan Haziran enflasyonu ile birlikte, yılın ikinci yarısında emekli ve memurların maaşlarına yapılan artışlar kesinleşti. Hem emekliler hem de memurlar, maaş artışlarını hesaplarına almaya başladı. Enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 16.67 olarak yansıdı. Memurlar ve memur emeklileriyle sosyal yardımlar ise yüzde 15.57 oranında arttı.
Memurlar, yüzde 15.57 zamlı maaşlarını alırken, 1 Temmuz 2025 ile 14 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki fark tutarları hesaplanarak ayrıca ödenecek. Bu konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzalı bir genelge yayımlandı.
İlk olarak SSK emeklileri maaşlarını almaya başladı. Yüzde 16.67’lik artış, SSK'lı emeklilerin hesaplarına yansıtılmaya başlandı. Bugün, tahsis numarasının son rakamı 9 olan SSK emeklilerinin maaşları yatırıldı. Bağ-Kur emeklilerine ise maaş artışı 25 Temmuz’da yapılacak. Emeklilerin maaşlarına yapılan yüzde 16.67'lik artışın ardından ek ödeme de ilave edilerek hesaplara yatırıldı.
Emekli maaşları, artış sonrası 16.881 TL'nin altına düşerse, emeklilere seyyanen ödeme yapılacak. Bu düzenlemeyle birlikte, en düşük emekli maaşı 16.881 TL olarak belirlenmiş oldu.
Bağ-Kur emeklileri de yüzde 16.67 oranında maaş artışı alacak. Ancak, düşük maaş alan Bağ-Kur emeklilerine de seyyanen ödeme yapılacak ve maaşları en az 16.881 TL olacak şekilde düzenlenecek.
Memur emeklilerinin maaşları ise ayın 1’inden 5’ine kadar ödendi. Ancak, memur emeklileri zamlı maaşlarını alamadılar. Yüzde 15.57’lik artıştan doğan farklar, bu ay içinde ayrıca ödenecektir.
Tahsis numarası sonu 9: 17 Temmuz
Tahsis numarası sonu 7: 18 Temmuz
Tahsis numarası sonu 5: 19 Temmuz
Tahsis numarası sonu 3: 20 Temmuz
Tahsis numarası sonu 1: 21 Temmuz
Tahsis numarası sonu 8: 22 Temmuz
Tahsis numarası sonu 6: 23 Temmuz
Tahsis numarası sonu 4: 24 Temmuz
Tahsis numarası sonu 2: 25 Temmuz
Tahsis numarası sonu 0: 26 Temmuz
4B BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası sonu 9, 7, 5: 25 Temmuz
Tahsis numarası sonu 3, 1: 26 Temmuz
Tahsis numarası sonu 8, 6, 4: 27 Temmuz
Tahsis numarası sonu 2, 0: 28 Temmuz
Emekliler, kök maaşlarını e-Devlet’ten kontrol ederek kendi zam oranlarını net şekilde öğrenebilir.