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 | İrem Çınar

Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri, en avantajlı taşıt kredisi seçenekleri oldu. Faiz oranlarında düşüş görüldü. Şu anda en düşük taşıt kredisi faizi yüzde 3,20 seviyesinde bulunuyor. Peki, 12 ay vadeli 250 bin TL’lik bir kredi için aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar oluyor? İşte güncel tablo…

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 15:09

Araba sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş, son dönemdetaşıt kredisiarayışına girdi. Özellikle ikinci el ve sıfır araç piyasasında fiyatların yüksek seyretmesi, bankalardan kredi çekme ihtiyacını da beraberinde getirdi. En uygun faiz oranlarını sunan bankalar, otomobil alıcılarının radarına girdi.

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Son dönemde faiz oranlarında düşüş görüldü. Şu an piyasada sunulan en düşükfaiz oranıyüzde 3,20 seviyesinde bulunuyor. Bu durum, kredi maliyetlerini doğrudan etkilerken, vatandaşlar da ödeme planlarını dikkatle inceliyor.

Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

250 BİN TL’LİK TAŞIT KREDİSİ NE KADAR GERİ ÖDENİYOR?

Örneğin, 250 bin TL’lik bir taşıt kredisi için aylık faiz oranı yüzde 3,20 üzerinden 12 ay vade seçildiğinde, aylık taksit ödemesi yaklaşık26.885,93TLcivarında oluyor. Toplam geri ödeme tutarı ise324.068TL’yibulabiliyor.

İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi:

AKBANK

Faiz Oranı: %3,75
Aylık Taksit: 28.007,85TL
Toplam Ödeme: 337.531TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 28.297,10TL
Toplam Ödeme: 340.815TL

Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 28.090,34TL
Toplam Ödeme: 338.334TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %4,15

Aylık Taksit: 28.838,19TL

Toplam Ödeme: 347.308TL

Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

VAKIF KATILIM (3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı)

Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 27.495,02TL
Toplam Ödeme: 331.190TL

TEB

Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 28.297,10TL
Toplam Ödeme: 340.815TL

Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

HALKBANK

Faiz Oranı: %5,09
Aylık Taksit: 30.836,12TL
Toplam Ödeme: 371.283TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 30.191,47TL
Toplam Ödeme: 363.547TL

Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

KUVEYTTÜRK

Faiz Oranı: %3,20

Aylık Taksit: 26.885,93TL
Toplam Ödeme: 324.068TL

DÜNYA KATILIM

Faiz Oranı: %3,45

Aylık Taksit: 27.393,03TL

Toplam Ödeme: 330.153TL

Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: %5,30

Aylık Taksit: 31.291,23TL

Toplam Ödeme: 376.744TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %4,42
Aylık Taksit: 29.405,42TL

Toplam Ödeme: 354.115TL

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