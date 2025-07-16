Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Araba sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş, son dönemdetaşıt kredisiarayışına girdi. Özellikle ikinci el ve sıfır araç piyasasında fiyatların yüksek seyretmesi, bankalardan kredi çekme ihtiyacını da beraberinde getirdi. En uygun faiz oranlarını sunan bankalar, otomobil alıcılarının radarına girdi.

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Son dönemde taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş görüldü. Şu an piyasada sunulan en düşükfaiz oranıyüzde 3,20 seviyesinde bulunuyor. Bu durum, kredi maliyetlerini doğrudan etkilerken, vatandaşlar da ödeme planlarını dikkatle inceliyor.

250 BİN TL’LİK TAŞIT KREDİSİ NE KADAR GERİ ÖDENİYOR?

Örneğin, 250 bin TL’lik bir taşıt kredisi için aylık faiz oranı yüzde 3,20 üzerinden 12 ay vade seçildiğinde, aylık taksit ödemesi yaklaşık26.885,93TLcivarında oluyor. Toplam geri ödeme tutarı ise324.068TL’yibulabiliyor.

İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi:

AKBANK

Faiz Oranı: %3,75

Aylık Taksit: 28.007,85TL

Toplam Ödeme: 337.531TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 28.297,10TL

Toplam Ödeme: 340.815TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 28.090,34TL

Toplam Ödeme: 338.334TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %4,15

Aylık Taksit: 28.838,19TL

Toplam Ödeme: 347.308TL

VAKIF KATILIM (3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı)

Faiz Oranı: %3,50

Aylık Taksit: 27.495,02TL

Toplam Ödeme: 331.190TL

TEB

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 28.297,10TL

Toplam Ödeme: 340.815TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %5,09

Aylık Taksit: 30.836,12TL

Toplam Ödeme: 371.283TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,79

Aylık Taksit: 30.191,47TL

Toplam Ödeme: 363.547TL

KUVEYTTÜRK

Faiz Oranı: %3,20

Aylık Taksit: 26.885,93TL

Toplam Ödeme: 324.068TL

DÜNYA KATILIM

Faiz Oranı: %3,45

Aylık Taksit: 27.393,03TL

Toplam Ödeme: 330.153TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: %5,30

Aylık Taksit: 31.291,23TL

Toplam Ödeme: 376.744TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %4,42

Aylık Taksit: 29.405,42TL

Toplam Ödeme: 354.115TL