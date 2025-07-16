Taşıt kredisi faizleri düştü: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Araba sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş, son dönemdetaşıt kredisiarayışına girdi. Özellikle ikinci el ve sıfır araç piyasasında fiyatların yüksek seyretmesi, bankalardan kredi çekme ihtiyacını da beraberinde getirdi. En uygun faiz oranlarını sunan bankalar, otomobil alıcılarının radarına girdi.
Son dönemde taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş görüldü. Şu an piyasada sunulan en düşükfaiz oranıyüzde 3,20 seviyesinde bulunuyor. Bu durum, kredi maliyetlerini doğrudan etkilerken, vatandaşlar da ödeme planlarını dikkatle inceliyor.
Örneğin, 250 bin TL’lik bir taşıt kredisi için aylık faiz oranı yüzde 3,20 üzerinden 12 ay vade seçildiğinde, aylık taksit ödemesi yaklaşık26.885,93TLcivarında oluyor. Toplam geri ödeme tutarı ise324.068TL’yibulabiliyor.
İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi:
Faiz Oranı: %3,75
Aylık Taksit: 28.007,85TL
Toplam Ödeme: 337.531TL
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 28.297,10TL
Toplam Ödeme: 340.815TL
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 28.090,34TL
Toplam Ödeme: 338.334TL
Faiz Oranı: %4,15
Aylık Taksit: 28.838,19TL
Toplam Ödeme: 347.308TL
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 27.495,02TL
Toplam Ödeme: 331.190TL
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 28.297,10TL
Toplam Ödeme: 340.815TL
Faiz Oranı: %5,09
Aylık Taksit: 30.836,12TL
Toplam Ödeme: 371.283TL
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 30.191,47TL
Toplam Ödeme: 363.547TL
Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 26.885,93TL
Toplam Ödeme: 324.068TL
Faiz Oranı: %3,45
Aylık Taksit: 27.393,03TL
Toplam Ödeme: 330.153TL
Faiz Oranı: %5,30
Aylık Taksit: 31.291,23TL
Toplam Ödeme: 376.744TL
Faiz Oranı: %4,42
Aylık Taksit: 29.405,42TL
Toplam Ödeme: 354.115TL