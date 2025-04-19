Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat! SGK düğmeye bastı: 81 ilde emeklilere toplu ödeme fırsatı

SGK, 81 ilde milyonlarca emekli için düğmeye bastı. SSK ya da Bağkur ayrımı olmaksızın, prim iadesi almak isteyenlerin il veya ilçe müdürlüklerine dilekçe vermesi yeterli olacak. Başvuran herkese toplu ödeme imkânı sunulacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 12:33

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik için gerekli şartları sağlayamayan ancak çalışma hayatını da noktalayan vatandaşlara yönelik önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. SSK ya da Bağ-Kur kapsamında yer alan sigortalılar, prim iadesi hakkından yararlanmak için SGK il veya ilçe müdürlüklerine dilekçe ile başvuruda bulunarak toplu ödeme alabilecek.

SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat! SGK düğmeye bastı: 81 ilde emeklilere toplu ödeme fırsatı

EMEKLİLİK ŞARTI YOKSA BİRİKİM İADE EDİLİYOR

SGK’nın sunduğu bu prim iadesi imkânı, emeklilik için yeterli prim günü bulunmayan ve artık aktif çalışma hayatına devam etmeyen vatandaşları kapsıyor. Uygulama kapsamında, sigortalı adına ödenen primlerin yalnızca çalışanın maaşından kesilen kısmı toplu olarak geri ödeniyor. Ancak bu haktan yararlanan bireyler, emeklilik hakkından feragat etmiş sayılıyor.

İŞVEREN KATKISI GERİ ÖDENMİYOR

Geri ödeme sürecinde sadece sigortalının kendi ödediği primler dikkate alınıyor. İşveren tarafından yapılan prim ödemeleri bu kapsama dâhil edilmiyor. Uzmanlar, bu kararı almadan önce kişilerin uzun vadeli haklarını ve olası emeklilik fırsatlarını dikkatlice değerlendirmelerini öneriyor.

SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat! SGK düğmeye bastı: 81 ilde emeklilere toplu ödeme fırsatı

PRİM GÜN SAYISI ÖNEMLİ

Türkiye’de emeklilik şartları, sigorta başlangıç tarihine ve bağlı olunan kuruma göre değişiklik gösteriyor. Kısmi emeklilik için 3600, 4500 ya da 5400 gün yeterli olabiliyor. Tam emeklilik içinse bu rakamlar çok daha yukarı çıkabiliyor.

BAŞVURU SÜRECİ KOLAY

Toplu prim iadesinden faydalanmak isteyen vatandaşların, yaş koşulunu da karşılamaları halinde SGK müdürlüklerine yalnızca bir dilekçe ile başvurmaları yeterli oluyor. SGK yetkilileri, yapılan başvuruları değerlendirerek ödenmiş primleri hesaplıyor ve uygun görülen tutar belirleniyor.

SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat! SGK düğmeye bastı: 81 ilde emeklilere toplu ödeme fırsatı

ÖDEMELER HESABA AKTARILIYOR

Değerlendirme tamamlandıktan sonra, iade edilmeye hak kazanılan miktar doğrudan başvuru sahibinin banka hesabına aktarılıyor. Böylece emeklilik şansı bulunmayan ancak yıllarca prim ödemiş olan vatandaşlar, sistemden ayrılırken yatırdıkları birikimi geri alma fırsatı elde ediyor.

Bu uygulama, çalışma hayatını sonlandıran ancak emeklilik için yeterli gün sayısına ulaşamayan sigortalılar için maddi bir destek sunarken, geleceğe yönelik karar alırken dikkatli olunması gerektiğini de bir kez daha hatırlatıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Borsada haftanın en çok kazandıranları ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok kazandıran 3 hisse
Doğum yardımı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Göktaş'tan açıklama

Sıkça Sorulan Sorular

Emekli olmak için şartlar nelerdir?
Emeklilik için belirli bir prim gün sayısını tamamlamak gerekir. Genel olarak, 2022 itibariyle erkekler için 7200 gündür. Kadınlar için ise 7200 gün (2028'den itibaren ise 9000 gün) prim ödeme şartı vardır. Bu şartları yerine getirmeyen kişiler emekli olamazlar.
ETİKETLER
#ssk
#bağkur
#sosyal güvenlik kurumu (sgk)
#Emekli Haberleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.