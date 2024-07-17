SSK ve Bağkur emeklileri bu günleri bekliyor! İşte zamlı emekli maaşının gün gün yatacağı tarihler...

17 Temmuz 2024 11:03 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 11:02

Bankalarda 100 bin liranın faiz getirisi pik yaptı! 1 emekli maaşına yaklaştı

Bankalarda 100 bin liranın faiz getirisi pik yaptı! 1 emekli maaşına yaklaştı

Özgür Özel çok sert konuştu! Asgari ücret ve emekli maaşı için ilk yorum

Özgür Özel çok sert konuştu! Asgari ücret ve emekli maaşı için ilk yorum

İsa Karakaş açıkladı! En düşük emekli maaşı ile ilgili çarpıcı detay: Kök maaşı 10 bin TL olan 27 TL zam aldı

İsa Karakaş açıkladı! En düşük emekli maaşı ile ilgili çarpıcı detay: Kök maaşı 10 bin TL olan 27 TL zam aldı

Kök maaşı 10 bin TL altında olanlar için en düşük emekli maaşı 12.500 TL oldu

Kök maaşı 10 bin TL altında olanlar için en düşük emekli maaşı 12.500 TL oldu

En düşük emekli maaşı düzenlemesinde sona gelindi. Temmuz zammı sonrası en düşük emekli maaşı da 12 bin 500 TL seviyesine çekildi. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli maaş zammının hesaplara yatacağı tarih de netleşti. İşte ödeme günleri, bağlı olunan kuruma göre değişen emekli maaşlarının yatacağı tarihler...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL

Memur ve memur emeklileri 2024 yılının ikinci 6 ayı için yüzde 19.31 oranında zam aldı.

Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödenecek.

En düşük emekli maaşı zam tablosu da netleşti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltileceğini açıkladı.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaş zamları bu aydan itibaren kanunlaşıp hesaplara yatırılmaya başlanacak. İşte tahsis numaralarının son hanesine göre maaşların yatacağı tarihler...

BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ GÜNÜ NE ZAMAN?

BağKur, SSK tek bir kurum çatısı altında ancak ödeme günleri değişkenlik gösteriyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri için ödeme günü emeklilik tahsis numarasının son iki hanesine göre belirleniyor.

Buna göre tahsis numarasının son iki hanesi;

5, 7 ve 9 olanlar, her ayın 25'inde,

3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında,

4, 6 ve 8 olanlar her ayın 27'sinde,

0 ve 2 olanlar ise her ayın 28'inde maaş alır.

SSK EMEKLİ MAAŞ GÜNÜ AYIN KAÇI?

SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre;

Son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde,

7 olanlar 18'inde,

8 olanlar ayın 22'sinde,

5 olanlar 19'unda,

3 olanlar 20'sinde

6 olanlar 23'ünde,

4 olanlar 24'ünde,

2 olanlar 25'inde,

0 olanlar 26'sında,

1 olanlar her ayın 21'inde maaş alıyor.

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN?

Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ayın 15'inden sonra yatmasından dolayı 1 Temmuz-14 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki fark tutarlarının hesaplanıp yatırılması bekleniyor.