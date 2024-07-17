SSK ve Bağkur emeklileri bu günleri bekliyor! İşte zamlı emekli maaşının gün gün yatacağı tarihler...
Emekli maaşlarına zam düzenlemesi son buldu. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL seviyesine çekildi. Emekli maaş zamları bu aydan itibaren kanunlaşacak. Ardından zamlı emekli maaşı yatırılmaya başlanacak. Milyonlarca emeklinin beklediği ek zamlı maaşların hesaplara geçeceği tarihler de belli oldu.
En düşük emekli maaşı düzenlemesinde sona gelindi. Temmuz zammı sonrası en düşük emekli maaşı da 12 bin 500 TL seviyesine çekildi. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli maaş zammının hesaplara yatacağı tarih de netleşti. İşte ödeme günleri, bağlı olunan kuruma göre değişen emekli maaşlarının yatacağı tarihler...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL
Memur ve memur emeklileri 2024 yılının ikinci 6 ayı için yüzde 19.31 oranında zam aldı.
Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödenecek.
En düşük emekli maaşı zam tablosu da netleşti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltileceğini açıkladı.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaş zamları bu aydan itibaren kanunlaşıp hesaplara yatırılmaya başlanacak. İşte tahsis numaralarının son hanesine göre maaşların yatacağı tarihler...
BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ GÜNÜ NE ZAMAN?
BağKur, SSK tek bir kurum çatısı altında ancak ödeme günleri değişkenlik gösteriyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri için ödeme günü emeklilik tahsis numarasının son iki hanesine göre belirleniyor.
Buna göre tahsis numarasının son iki hanesi;
5, 7 ve 9 olanlar, her ayın 25'inde,
3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında,
4, 6 ve 8 olanlar her ayın 27'sinde,
0 ve 2 olanlar ise her ayın 28'inde maaş alır.
SSK EMEKLİ MAAŞ GÜNÜ AYIN KAÇI?
SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre;
Son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde,
7 olanlar 18'inde,
8 olanlar ayın 22'sinde,
5 olanlar 19'unda,
3 olanlar 20'sinde
6 olanlar 23'ünde,
4 olanlar 24'ünde,
2 olanlar 25'inde,
0 olanlar 26'sında,
1 olanlar her ayın 21'inde maaş alıyor.
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN?
Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ayın 15'inden sonra yatmasından dolayı 1 Temmuz-14 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki fark tutarlarının hesaplanıp yatırılması bekleniyor.