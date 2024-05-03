Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

03 May 2024 23:30 - Güncelleme : 04 May 2024 00:06

Temel Karamollaoğlu genel başkanlığı bırakıyor: Bu ciddi bir eksiklik

Temel Karamollaoğlu genel başkanlığı bırakıyor: Bu ciddi bir eksiklik

Dünyaca ünlü kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'ye müjdeli bir haber verdi. S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltme kararı aldı. Bu yükseliş, Türkiye ekonomisinin güçlendiğine ve istikrara kavuştuğuna dair önemli bir gösterge olarak yorumlandı.

S&P'nin açıklamasında, Türkiye'nin kredi notu görünümünün de "pozitif" olarak korunacağı belirtildi. Bu durum, S&P'nin önümüzdeki dönemde Türkiye'nin kredi notunu daha da yükseltme ihtimalini de ortaya koydu.

DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Türkiye'de yerel seçimlerin ardından dış dengelenmenin de etkisiyle para, maliye ve gelirler politikası arasındaki koordinasyonun iyileşeceğinin düşünüldüğü belirtilen açıklamada, gelecek 2 yıl içinde portföy girişlerinin artacağının, cari açıkların daralacağının, enflasyon ve dolarizasyonda düşüşün öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, politika yapıcıların, cari açığın daraldığı ve dolarizasyonun tersine döndüğü ortamda enflasyonu düşürmeyi ve liraya olan güveni yeniden tesis etmeyi başarması halinde Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceği ifade edildi.

Ülke ekonomisine ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu sene ve gelecek yıl yüzde 3 büyümesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, ülkede tüketici fiyat artışlarının bu yıl yüzde 55,8 ve gelecek yıl yüzde 27,3 olacağının tahmin edildiği bildirildi.

S&P, Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle aralık ayında takvim dışı değerlendirmeye giderek ülkenin kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti. Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's de ocak ayında Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.

Fitch Ratings ise martta Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.