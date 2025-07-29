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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

Sterlin 10 haftanın en düşük seviyesinde

Sterlin 10 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 15:09

İngiliz sterlini, zayıf İngiltere verilerinin piyasa odağını enflasyondan yavaşlayan büyümeye kaydırması ve ticaret iyimserliğinin ABD para birimini yükseltmesiyle 20 Mayıs'tan bu yana en düşük seviye olan 1,336 dolara geriledi.

Sıcak hava gıda satışlarını artırmış olsa da, genel ekonomik ivme kırılganlığını koruyor ve son PMI verileri hayal kırıklığına neden oldu. Bu durum, İngiltere Merkez Bankası'nın Ağustos ayında faiz oranlarını 25 baz puan düşürebileceği ve büyümeyi desteklemeye odaklanmasıyla yıl sonuna kadar bir indirim daha yapması muhtemel beklentilerini artırdı.

Sterlin 10 haftanın en düşük seviyesinde



Bu arada, ABD ve AB'nin otomobiller de dahil olmak üzere çoğu AB ihracatına yüzde 15 gümrük vergisi uygulayan bir ticaret anlaşmasına varmasının ardından güçlendi. ABD Başkanı Donald Trump ve AB Başkanı von der Leyen tarafından duyurulan anlaşma, gümrük vergisi son tarihinin hemen öncesinde ticaret savaşı korkularını yatıştırarak dolara daha fazla destek sağladı.

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ETİKETLER
#abd doları
#faiz oranları
#Enflasyon
#İngiltere Ekonomisi
#Ticaret Anlaşması
#İngiliz Sterlini
#Ekonomi
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