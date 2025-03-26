Sterlinde sert düşüş: Bütçe öncesi piyasalar alev aldı

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'in çarşamba günü yapacağı 'Bahar Bütçe' açıklamasına saatler kala piyasalar alarma geçti. Büyüme tahminlerinin düşürülmesi ve kamu harcamalarında ciddi kesintilere gidileceği beklentisi, sterlinin hızla değer kaybetmesine neden oldu. Üstelik bu düşüş, pandemi döneminden bu yana en sert hareketlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Son haftalarda kurumsal yatırımcıların sterline bakışı pek olumlu değil. Bank of America'nın analizine göre, yatırım fonları ve varlık yöneticileri gibi büyük oyuncular, sterlin satışlarını olağan seviyelerinin dört katına çıkarmış durumda. Özellikle de İngiltere'nin bağımsız ekonomik tahmin kurumu olan Bütçe Sorumluluğu Ofisi'nin (OBR), büyüme tahminlerini aşağı çekmesi beklenirken, yatırımcıların bu tavrı piyasada daha büyük paniğe yol açabilir.

Uzmanlara göre OBR, bu yıl için daha önce yüzde 2 olarak belirlenen büyüme hedefini yüzde 1 seviyesine kadar indirebilir. Bu durum, sterline olan güveni ciddi anlamda sarsıyor.

KAMU HARCAMALARINDA BÜYÜK KESİNTİLER YOLDA

Ekonomik büyüme tahminlerinin düşmesi, Maliye Bakanı Reeves'i de oldukça zor bir durumda bırakıyor. Reeves, mali dengeleri korumak ve kendi koyduğu kurallara uymak için yaklaşık 15 milyar sterlin tutarında bir kamu harcaması kesintisine hazırlanıyor. Bu hamle ise zaten gergin olan piyasaları daha da tedirgin etmiş durumda.

Özellikle yıl başında artan kamu borçlanma maliyetleri, Reeves'in bütçesindeki yaklaşık 10 milyar sterlinlik mali alanı çoktan tüketmişti. Bu nedenle çarşamba günü açıklanacak kesintiler, artık kaçınılmaz görünüyor.

İNGİLTERE PİYASALARI DAHA KIRILGAN

Bank of America stratejisti Kamal Sharma'ya göre, Reeves'in katı mali politikaları sterlini daha da kırılgan hale getiriyor. Sharma, İngiltere'nin uyguladığı mali kurallar nedeniyle ekonomisinin benzer ülkelere göre daha riskli bir konuma geldiğini söylüyor.

Bank of America analistleri ise, piyasaların Reeves'in açıklamaları sonrası sterlinde yaşanabilecek daha büyük dalgalanmaları henüz tam olarak fiyatlamadığını düşünüyor. Sharma bu durumu, piyasanın mevcut rahatlığının endişe verici boyutta olduğunu belirterek yorumladı.