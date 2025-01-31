Su faturası 3 ayda yüzde 900 zamlandı! Vatandaşlar tepki gösterdi

31 Ocak 2025 21:48 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 22:10

Suya yapılan yüksek zamlar Lüleburgaz’da esnafı ayaklandırdı! Son üç ayda yüzde 900 zamlanan su faturalarına tepki gösteren işletme sahipleri, yetkililere seslenerek "Bu zulme bir son verin, ya da o koltukları bize geri verin!" dedi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde su faturalarındaki artışa tepki gösteren esnaf, yetkililerden fiyatların makul seviyeye çekilmesini talep etti. Lüleburgaz Yeni Sanayi Sitesi'nde bir araya gelen esnaflar, suya yapılan zamları protesto ederek "Soyguna hayır!" sloganları attı.

"SU HAYATİ BİR İHTİYAÇ, BU ZAMLAR KABUL EDİLEMEZ"

Protestoya katılan esnaflardan biri, su kullanımının sanayide üretim ve hizmet açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak belediyenin fiyat artışlarını vergi veya zam olarak açıklamasını "resmî yoldan haraç kesmek" olarak nitelendirdi. "Belediyeler halka hizmet etmek için vardır, halkın sırtına yük bindirmek için değil" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

3 AYDA YÜZDE 900 ZAM!

Bir başka esnaf ise son üç ayda su faturalarında yaşanan akıl almaz artışa dikkat çekerek, Kasım ayında 19 TL olan suyun ton fiyatının Aralık’ta 119 TL'ye, Ocak’ta ise 171 TL’ye yükseldiğini belirtti. Katı atık bedelinin de aynı süreçte 83 TL’den 900 TL’ye kadar çıktığını ifade eden esnaf, "Biz CHP’li belediyeye destek verdik ama maalesef sınıfta kaldılar. Bu zulme bir son verilmeli!" diyerek tepkisini dile getirdi.

"YA ZAMLARI GERİ ÇEKİN, YA DA O SANDALYELERİ BİZE GERİ VERİN"

Bazı esnaflar ise belediye meclis üyelerine seslenerek, "Biz sizlere o koltukları emanet ettik, halkın yanında olun. Eğer bu zulmü bitiremiyorsanız, yerinizi gerçekten halkı savunacak insanlara bırakın!" ifadelerini kullandı.

Esnafın su zammına karşı tepkisi büyürken, yetkililerin bu konuda nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.