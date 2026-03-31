Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 133 bin kişi artarak 2 milyon 981 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şubat ayı işsizlik oranları belli oldu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı İşgücü İstatistikleri'ni açıklayarak işsiz sayısının arttığını ve işsizlik oranının yükseldiğini bildirdi. Şubat ayında 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 133 bin kişi artarak 2 milyon 981 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan artarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 153 bin kişi artarak 32 milyon 158 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 48,2 oldu. İşgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 15,8 oldu. Atıl işgücü oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 29,9 oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,2 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 32 milyon 158 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6 iken kadınlarda yüzde 31,1 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 286 bin kişi artarak 35 milyon 139 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5 iken kadınlarda yüzde 35,2 oldu.

Kategori Değer Bir Önceki Ay Değişim Cinsiyete Göre MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM İstihdam Edilenlerin Sayısı 32.158.000 +153.000 - İstihdam Oranı %48,2 +0,2 puan Erkek: %65,6

Kadın: %31,1 MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA İşgücü Sayısı 35.139.000 +286.000 - İşgücüne Katılma Oranı %52,6 +0,3 puan Erkek: %70,5

Kadın: %35,2

GENÇ İŞSİZLİK NE DURUMDA?

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 15,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 29,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,6 olarak tahmin edildi.