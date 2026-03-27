Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TÜİK ulaşım karnesini açıkladı: Aslan payı kara yolunun

Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre kara yolu taşımacılığında 2024 yılında nihai enerji tüketimi 1 milyon 103 bin 279 terajul oldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 12:12

Türkiye İstatistik Kurumu (), 2024 yılı Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri’ni açıkladı. Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre kara yolu taşımacılığında 2024 yılında nihai enerji tüketimi 1 milyon 103 bin 279 terajul oldu. Tüketilen yakıtlar itibarıyla toplam enerji tüketiminin yüzde 66,4'ü motorin, yüzde 17,2'si LPG, yüzde 15,9'u benzin, yüzde 0,3'ü CNG-LNG ve yüzde 0,2'si elektrik olarak gerçekleşti.

TÜİK ulaşım karnesini açıkladı: Aslan payı kara yolunun

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri'ni açıklayarak, kara yolu, hava yolu, deniz yolu ve demir yolu taşımacılığının enerji tüketim verilerini paylaştı.
Kara yolu taşımacılığında nihai enerji tüketimi 1 milyon 103 bin 279 terajul oldu ve bunun %66,4'ü motorin tüketiminden kaynaklandı.
Hava yolu taşımacılığında nihai enerji tüketimi 287 bin 106 terajul olarak gerçekleşirken, uluslararası taşımacılığın payı %84,5 oldu.
Yurt içi deniz yolu taşımacılığında nihai enerji tüketimi 11 bin 20 terajul olup, yolcu taşımacılığının payı %52,6 olarak kaydedildi.
Demir yolu taşımacılığında ise 10 bin 358 terajul nihai enerji tüketildi, bunun %57,3'ü elektrikten, %42,7'si ise motinden karşılandı.
Kara yolu taşımacılığında 2024 yılında tüketilen nihai enerjinin yüzde 47,1'ini otomobiller, yüzde 21,4'ünü kamyonlar, yüzde 20,3'ünü kamyonetler ve yüzde 5,2'sini otobüsler tüketti.

HAVA YOLU TAŞIMACILIĞINDA ENERJİ TÜKETİMİ TOPLAM 287 BİN 106 TERAJUL OLDU

Hava yolu taşımacılığında 2024 yılında nihai enerji tüketimi 287 bin 106 terajul oldu. Toplam enerji tüketiminde uluslararası hava yolu taşımacılığının payı yüzde 84,5 olurken yurt içi hava yolu taşımacılığının payı yüzde 15,5 olarak gerçekleşti. Hava yolu taşımacılığında jet yakıtı (kerosen) tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 8,9 arttı.

KategoriDeğerBirimAçıklama
Nihai Enerji Tüketimi (2024)287.106TerajulHava yolu taşımacılığında genel nihai enerji tüketimi.
Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Payı84,5YüzdeToplam enerji tüketiminde uluslararası taşımacılığın oranı.
Yurt İçi Hava Yolu Taşımacılığı Payı15,5YüzdeToplam enerji tüketiminde yurt içi taşımacılığın oranı.
Jet Yakıtı (Kerosen) Tüketimi Değişimi+8,9YüzdeBir önceki yıla göre jet yakıtı tüketimindeki artış oranı.

YURT İÇİ DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞINDA ENERJİ TÜKETİMİ TOPLAM 11 BİN 20 TERAJUL OLDU

Yurt içi deniz yolu taşımacılığında 2024 yılında nihai enerji tüketimi 11 bin 20 terajul oldu. Toplam enerji tüketiminde yolcu taşımacılığının payı yüzde 52,6 olurken, yük taşımacılığının payı yüzde 47,4 olarak gerçekleşti. İç su yolları hariç toplam yurt içi deniz yolu taşımacılığında motorin tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 0,7 azaldı.

2024 Yılı Yurt İçi Deniz Yolu Taşımacılığı Enerji Tüketimi
Nihai Enerji Tüketimi11.002 Terajul
Yolcu Taşımacılığının Payı%52,6
Yük Taşımacılığının Payı%47,4
Motorin Tüketimindeki Değişim (Bir Önceki Yıla Göre)%0,7 Azalma

DEMİR YOLU TAŞIMACILIĞINDA ENERJİ TÜKETİMİ TOPLAM 10 BİN 358 TERAJUL OLDU

Demir yolu taşımacılığında 2024 yılında nihai enerji tüketimi 10 bin 358 terajul oldu. Enerji kaynaklarının paylarına göre enerji tüketiminde elektriğin payı yüzde 57,3 olurken motorinin payı yüzde 42,7 olarak gerçekleşti. Demir yolu taşımacılığında 2024 yılında motorin tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 2,8 azalırken, elektrik tüketimi ise yüzde 6,3 oranında artış gösterdi. Bir önceki yıla göre yüksek hızlı trenlerin elektrik tüketimi yüzde 20,4 azaldı, tramvay ve metroların elektrik tüketimi ise yüzde 8,0 arttı.

Demiryolu TaşımacılığıDeğer
Yıl2024
Nihai Enerji Tüketimi (Demir Yolu)10.358 terajul
Enerji Kaynağı Dağılımı (Elektrik)%57,3
Enerji Kaynağı Dağılımı (Motorin)%42,7
Motorin Tüketimi (Önceki Yıla Göre Değişim)%2,8 azalma
Elektrik Tüketimi (Önceki Yıla Göre Değişim)%6,3 artış
Yüksek Hızlı Tren Elektrik Tüketimi (Önceki Yıla Göre Değişim)%20,4 azalış
Tramvay ve Metro Elektrik Tüketimi (Önceki Yıla Göre Değişim)%8,0 artış
