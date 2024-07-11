Suda tasarruf dönemi!! Bakan İbrahim Yumaklı yapılacakları açıkladı

11 Temmuz 2024 18:32 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 18:43

Su kıtlığı dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden biri. Türkiye'nin de en çok su sıkıntısı yaşayacak 25 ülkeden biri olması bekleniyor. Su tasarrufuyla ilgili hedefler belirlendi bakanlık harekete geçti.

6 YIL İÇİNDE 30 LİTRE AZALTILACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kişi başı 150 litre olan ortalama günlük su tüketimimizi, 2030 yılına kadar 120 litreye, 2050 yılına kadar ise 100 litrenin altına düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakan İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Ulusal Su Kurulu'nun ikinci toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Küresel iklim değişikliğinin en çok su kaynaklarını tehdit ettiğine dikkat çeken Yumaklı, sahip olunan kaynakları doğa dostu teknolojiler geliştirerek doğru yönetmenin zorunluluk olduğunu söyledi.

Yumaklı, Dünya Kaynakları Enstitüsünün 2023 yılı değerlendirmelerine göre ülkenin en fazla su kıtlığı riski taşıyan 25 ülke arasında sayıldığını bildirdi.

"Suda sıfır kayıp" ilkesiyle yola çıktıklarını belirten Yumaklı, su kaynaklarını ulusal bilinçle korumak ve yönetmek üzere başlattıkları "Su Verimliliği Seferberliği"ni emin adımlarla sürdürdüklerini ifade etti.

Yumaklı, yürütülen çalışmalarla suyu merkeze alan tarımsal üretim planlamasıyla gıda arz güvencesini garanti altına almayı hedeflediklerini aktararak, "Bitkisel üretim odağında planlı üretim uygulamalarını eylül ayından itibaren yürürlüğe koymuş olacağız. Bakanlık olarak, tarımda israfı ve kayıpları önleyerek tarımsal verimliliği artıracak sulama otomasyonu yatırımlarını ülke geneline yaymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altyapısı uygun bölgelerde, yapay zeka destekli sulama otomasyonu çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Ülke olarak su kaynaklarımızın akılcı ve bütüncül bir yaklaşımla yönetilmesi amacıyla, havza ölçekli yönetim yaklaşımını benimsiyoruz. Toplantıda Sakarya Havzası Nehir Havza Yönetim Planı ile Marmara Havzası Taşkın Yönetim Planı'nın onaylanmasını ele alıyoruz. TATUS'u taşkın riski yüksek havzalarda kurmaya devam ediyoruz, sistemin iyileştirilmesi ve 2028 yılında ülkemizin tamamında kurulması için çalışmalarımız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

EKREM İMAMOĞLU DA KATILDI

Ulusal Su Kurulu'nun ikinci toplantısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.