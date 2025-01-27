Suriye ile ticaret görüşmeleri! Bakan Bolat açıkladı: Vergiler gözden geçirilecek
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ocak 2025 10:42 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 10:47
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeniden hayata geçirileceğini açıkladı. Bakan Bolat ayrıca, Suriye’nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini yeniden gözden geçireceğini söyledi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizle Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye’nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etmek isterim."
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı