Suriye ile ticaret görüşmeleri! Bakan Bolat açıkladı: Vergiler gözden geçirilecek

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

27 Ocak 2025 10:42 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 10:47

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeniden hayata geçirileceğini açıkladı. Bakan Bolat ayrıca, Suriye’nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini yeniden gözden geçireceğini söyledi.

Ticaret Bakanı​ Ömer Bolat şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizle Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye’nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etmek isterim." Son dakika haberinin detayları gelecek...