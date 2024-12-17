Suriye'deki gelişmeler emlak piyasasını nasıl etkiledi? Uzmanlardan dar gelirliyi sevindiren açıklama!

17 Aralık 2024 18:19 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 18:22

Suriye'deki iç savaşın uzun yıllar sürmesi, milyonlarca insanın ülkesini terk etmesine ve komşu ülkelerde, özellikle Türkiye'de büyük bir mülteci krizi yaşanmasına neden olmuştu. Türkiye Suriyelilere adeta kol kanat gererek dünyaya örnek olmuştu. Suriye’deki yeni gelişmeler sonrası emlak piyasasında hareketlilik bekleniyor. Uzmanlar, gelişmelerin piyasalara olumlu yansıdığını belirtiyor.

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Suriye​'deki gelişmeler doğrudan emlak piyasasını etkiledi. Son dönemde Suriye'de yaşanan gelişmeler ve mültecilerin dönüşüyle birlikte emlak sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Suriye'nin Esad rejiminden kurtarılmasının ardından Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin ülkelerine yoğun bir şekilde dönme süreci başladı. Bu durumun Türkiye'deki kira fiyatlarına olumlu yansıması bekleniyor.

KİRA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Suriyelilerin dönüşüyle birlikte, özellikle büyük şehirlerde ve Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde kiralık konut arzında artış bekleniyor. Bu durum, rekabetin artmasıyla birlikte kira fiyatlarında düşüşe neden olabilir.

Emlak uzmanları, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'deki emlak piyasasına genel olarak olumlu yansıyacağını öngörüyor. Ancak, bu durumun bazı riskleri ve belirsizlikleri de beraberinde getirdiği vurgulanıyor.

“TALEP FİYATLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ”

Emlak uzmanları, Türkiye’de geçici koruma altında Suriyelilerin geri dönmeye başlamasının kiralık ve satılık konut fiyatlarına etkisine ilişkin olumlu olarak yansıyacağı değerlendirmesinde bulunuyor. Atalay Demirbaş, Suriyelilerin geri dönüşünün özellikle kira fiyatlarına olumlu katkısı olacağını belirterek, "Özellikle kiralık konut tarafında arz-talep dengesinin bozuk olması fiyatları artırıyordu. Talebin yüksek olması fiyatlara ciddi şekilde olumsuz yansımış ve kiraları artırmıştı. Boşalan konutlar arz-talep zincirine dahil olacağı için kira fiyatlarında kısmen de olsa gerileme öngörüyoruz. Kira fiyatlarının kısmen düşmesini ve bir süre artmamasını bekliyorum" diye konuştu.