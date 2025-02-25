Suriyeliler geri dönüyor ev sahipleri kiracı bulamıyor! Ev kiralarında düşüş devam ediyor

Suriye'nin yeni düzene kavuşmasıyla birlikte Türkiye'de yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Geri dönüşlerin başlamasıyla birlikte kira fiyatlarında da düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde deprem sonrası artan nüfusla birlikte kira fiyatları da artmıştı. Suriyelilerin ülkesine dönmeye başlamasıyla beraber ev sahipleri kiracı bulamazken, kira fiyatları ortalama 8 bin TL'ye kadar düştü. Satılık evlerde ise 500 bin TL'ye kadar indirimler yapıldı.

2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönmeyi sürdürüyorlar. Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Reyhanlı ilçesi de muhacirlerin sığınma noktası olmuştu.

Suriyelilerin ülkelerine dönmesi deprem sonrası nüfusun tavan yaptığı Reyhanlı ilçesinde kira fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Satılık ev fiyatlarında 500 bin TL'yi bulan, kiralık ev fiyatlarındaysa 5 bin TL'yi bulan gerilemeler yaşanırken ilerleyen süreçte fiyatların daha da düşeceği ifade ediliyor.

Kiralık dairelere geçmişte 16 bin TL'ye kadar rahatlıkla kiracı bulunabildiğini ifade eden emlakçı Sedat Sekin, ellerinde kiralanmayı bekleyen 35 daire olduğunu ve kiracı bulmakta güçlük çektiklerini ifade etti.

KİRACI BULMAKTA SIKINTI YAŞIYORUZ!

"Suriye'de savaş bittikten sonra Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Suriyeler ülkelerine dönmeye başlayınca kira fiyatlarında düşüşler yaşandı.

Suriye'ye sınır ve çoğuyla akraba olduğu için hepsi buradaydı. Elimizde 30 ila 35 daire var ve büyük bir boşluk oldu, kiracı bulmakta biraz sıkıntı yaşıyoruz. Savaş bitmeden önceki zamanın şartlarıyla 15 bin TL deyince millet tereddüt etmeden gelip alıyordu.

Doğal gazlı dairelerde asgari ücret 17 bin TL iken bile 15 ve 16 bin TL kiracılar bulunabiliyordu."

500 BİN TL AŞAĞISINA DAİRE SATILIYOR!

Emlakçı Sedat Sakin; satılık ev fiyatlarında 500 bin TL, kiralık ev fiyatlarında ise 5 bin TL’yi bulan düşüş yaşandığını belirterek şöyle devam etti;

Elimizde şu anda 35 daire var, insanlar fiyat soruyor ama talep yok. Kira fiyatlarında 5 bin TL'yi bulan ciddi bir düşüş var.

Kiralık daireler 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Satılık daireler ise 1 milyon 200 bin TL’den başlayıp 2 milyona kadar gidiyor. Ülkesine dönmek için evini satmak isteyen Suriyeliler var.

Evin normal değeri 1 milyon 500 bin TL iken 1 milyona verdiğine şahit olduk. Ortalama 500 bin TL aşağısına verdiğini gördük" ifadelerini kullandı.