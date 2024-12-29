Suriyeliler gidiyor, kiralar düşüyor! Satılık evlerin fiyatları 200 bin lira indi

29 Aralık 2024 05:09 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 04:28

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde artan nüfus sebebiyle tavan yapan kira fiyatları, Suriyelilerin ülkesine dönmesiyle birlikte düşmeye başladı. Kiracı bulunamaması üzerine son dönemde 3 bin TL’yi bulan düşüş gözlemlendi.

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyeliler, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönmeye başladı.

Hatay’ın Reyhanlı​ ilçesinde deprem sonrası artan nüfusla birlikte tavan yapan kira fiyatları, Suriyelilerin ülkesine dönmesiyle düşmeye başladı.

Suriye’deki savaş öncesi kira fiyatları 14 bin TL olurken savaş sonrasında bu fiyatlar 11 bin TL’ye kadar düştüğünü ifade eden emlakçı Yakup Göksu “Bundan birkaç ay önce kira fiyatları 13 -14 bin TL iken şimdi 11 -12 bin TL aralığında. Suriyelilerin ülkelerine dönmesi piyasada fiyatların düşmesini sağladı. Biz emlakçı olarak bu durumdan memnunuz. Kiralık evlerde oturan vatandaşlarımız için avantaj oldu. Bizim olan kiralık dairelerimizde ve yetkili olduğumuz evlerdeki Suriyeliler, arayarak birkaç ay içinde evi boşaltacaklarını haber verdiler. Bazı Suriyeliler ise ülkelerine dönmeyip sözleşmelerini uzatıyorlar. Piyasada evler çok ama alıcı bulamadıkları için durgun ilerliyor. Suriyelilerden dairelerini 100 - 200 bin lira daha ucuza satarak ülkelerine dönenler var. Piyasada genel olarak oynama ve düşüş oldu. Adalarda, parsellerde ve gayrimenkullerde ortalama 200 bin TL düşüşler oldu” dedi.

RAKAMLAR DAHA DA İNECEK

Beş ay sonra ülkesine döneceğini söyleyen Suriyeli Halil Salam “2014 yılından beri Reyanlı’da kiralık evde yaşıyorum. Depremden önce kiralık evler daha uygundu. İlk zamanlarında 2 bin lira verirken bir anda fiyatlar 8 bin liraya çıktı. Bu yıl ise 13 bin TL kira veriyorum. Suriyeli hemşehrilerimiz ülkelerine geri döndükten sonra bu fiyatlar zamanla daha da düşecek” ifadelerini kullandı.