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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Sürücü belgelerinde yeni düzenleme! Ehliyetler değişiyor: Anlaşma sağlandı

Avrupa Birliği, 2030 yılına kadar tüm üye ülkelerde tek tip dijital sürücü belgesine geçiş yapmayı planlıyor. Bu yenilik, sürücü belgelerinin dijitalleşmesiyle, seyahat ve kimlik doğrulama işlemlerini daha kolay ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 17:02

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, sürücü belgelerine yönelik yeni kurallar konusunda üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını açıkladı. Açıklamada, sürücü belgesi direktifinin güncellenmesiyle AB ülkeleri genelinde sürücülerin uygunluğuna ilişkin asgari gerekliliklerin değişeceği, acemi sürücüler için deneme sürelerine ilişkin kuralların da uyumlu hale geleceği bildirildi.

TEK TİP MOBİL EHLİYETE GEÇİŞ YAPILACAK

Değişiklik sonucunda sürücü belgeleriyle ilgili kurallar ve düzenlenmenin daha akılcı, kapsayıcı ve dijital toplumla uyumlu olacağı belirtilen açıklamada, "2030 yılı sonuna kadar, tüm AB vatandaşları için tek tip bir mobil ehliyet olacak. Mobil ehliyet gelecekteki Avrupa dijital kimlik cüzdanına yerleştirilecek. Dijital ehliyet bütün AB üyesi ülkelerde tanınacak." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, isteyenlerin sürücü belgelerinin fiziki halini de edinebilecekleri, sürücü belgesinin aynı zamanda kimlik kartı olarak kullanılması durumunda 10 yıl süresi bulunacağı, bunun sadece ehliyet olarak otomobil ve motosiklet kullanımına ilişkin geçerlilik süresinin ise 15 yıl olacağı kaydedildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ehliyet B sınıfı nedir?
Otomobil, minibüs, kamyonet ya da küçük kamyon gibi motorlu taşıtların kullanılabilmesine olanak tanıyan B sınıfı ehliyet, sürücülere verilen özel bir belgedir.
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#Ekonomi
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