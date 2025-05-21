Sürücüler dikkat! Bu hata cebinizi yakabilir: Kurala uymayana rekor ceza

Sürücüleri yakından ilgilendiren cezalar yürürlüğe girdi. Trafikte yeni dönem başladı. Direksiyon başında makyaj yapmaktan camdan ayak uzatmaya kadar birçok davranış artık ceza nedeni sayılacak. Sürücüler ve yolcular kurallara uymadığı takdirde rekor cezalar ile karşılaşacak.

İspanya'da trafik güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir ceza güncellemesi yapıldı. Guardia Civil’in (İspanyol jandarması) kamuoyuyla paylaştığı yeni düzenlemelerle birlikte yalnızca sürücüler değil, araçtaki yolcular da trafik ihlallerinden sorumlu olacak. Uygulamaya konulan yeni ceza kalemleriyle, sürücülerin dikkatini dağıtan davranışlar ciddi yaptırımlarla karşılık bulacak.

BU HATALAR PAHALIYA PATLAYACAK

Yeni kurallara göre, kırmızı ışıkta beklerken makyaj yapan sürücülere 200 Euro (yaklaşık 8.830 TL) ceza kesilecek. Trafiği tehlikeye atacak şekilde yola sigara izmariti atanlar ise 500 Euro (22.077 TL) ceza ödemek zorunda kalacak.

Araç içinde yüksek sesle tartışmak da cezasız kalmıyor; bu tür davranışlar 80 Euro’ya mal olacak. Bunun yanında, direksiyon başında kahvaltı yapmak, kitap okumak ya da alkol almak gibi davranışlara karşı da çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

YOLCULAR DA CEZALARDAN KAÇAMAYACAK

Yeni düzenleme sadece sürücüleri değil, yolcuları da kapsıyor.

Araç camına ayak dayayan yolcular 100 Euro ceza ile karşılaşacak. Emniyet kemeri takmayan sürücüler ve yolcular ise 200 Euro para cezasına çarptırılacak.

ceza ile karşılaşacak. Emniyet kemeri takmayan sürücüler ve yolcular ise para cezasına çarptırılacak. Kornayla selamlaşmak: 80 Euro

Sebepsiz yere sürekli sol şeritten gitmek: 200 Euro

Araç içinde tırnak yemek veya abartılı sevgi gösterileri: 80 Euro

Yol kenarında araç yıkamak ya da tamirat yapmak: 30 ila 3000 Euro arasında değişen cezalar