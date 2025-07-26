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 | İrem Çınar

Sürücüler dikkat! Ehliyet yenileme için son günler: Bunu yapmayan yandı

Ehliyetini yenilemeyenler için son 5 gün kaldı. 2016 yılından önce alınmış sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025 itibarıyla geçerliliğini kaybedecek. Bu tarihe kadar yenileme işlemini yapmayan sürücüler, hem idari para cezasıyla karşılaşacak hem de yeni ehliyet için daha yüksek bir ücret ödemek zorunda kalacak.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 15:52

Eski tip sürücü belgelerini yenilemeyen sürücüler için geri sayım başladı. 2016 yılından önce alınan ehliyetlerin geçerliliği, 31 Temmuz 2025 tarihinde sona eriyor. Bu tarihe kadar başvuruda bulunan vatandaşlar, sadece 15 TL karşılığında yeni çipli ehliyetlerini alabilecek. Bu ücretin 13 TL’si değerli kâğıt bedeli, 2 TL’si ise vakıf hizmet bedelinden oluşuyor. Ancak bu tarihten sonra yenileme maliyeti ciddi oranda artacak. Özellikle B sınıfı ehliyete sahip olanlar sürücüler için bu tutar 7.438 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Sürücüler dikkat! Ehliyet yenileme için son günler: Bunu yapmayan yandı

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?

Ehliyet yenilemek için öncelikle nüfus müdürlüklerinden randevu alınması gerekiyor. Randevu işlemleri şu kanallardan gerçekleştirilebiliyor:

  • randevu.nvi.gov.tr
  • ALO 199 çağrı merkezi
  • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması
  • Sürücüler dikkat! Ehliyet yenileme için son günler: Bunu yapmayan yandı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Eski sürücü belgesi
  • Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı
  • 1 adet biyometrik fotoğraf
  • En fazla 2 yıl önce alınmış sağlık raporu
  • 15 TL ödendiğine dair banka dekontu

Başvuru sırasında randevusuz işlem de yapılabiliyor, ancak bu durumda süreç daha uzun sürebiliyor. Başvurunun ardından geçici bir veriliyor ve yeni , PTT aracılığıyla adrese gönderiliyor.

Yenileme ücreti ödendikten sonra alınan banka dekontu, başvuru esnasında mutlaka ibraz edilmeli. Dekontun sunulmaması halinde işlem geçersiz sayılıyor.

Sürücüler dikkat! Ehliyet yenileme için son günler: Bunu yapmayan yandı

31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenileme işlemini gerçekleştirmeyen vatandaşlar, 1 Ağustos itibarıyla yasal olarak ehliyetsiz kabul edilecek. Bu durum, hem idari para cezası hem de trafikten men edilme riski doğuracak.

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Sıkça Sorulan Sorular

2025 yılında eski ehliyeti yenileme ücreti ne kadar?
Bu yıl için ödenmesi gereken ehliyet yenileme ücreti, eski ehliyeti (2016 yılı öncesi alınanlar) değiştirmek amacıyla 13 TL kağıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedeli olarak toplamda 15 TL olarak belirlenmiştir.
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#Çipli Ehliyet
#Ekonomi
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