Sürücüler dikkat! Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Bunu yapmayan yandı

Eski tip ehliyetler için süre daralıyor. 2016’dan önce alınan sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025’ten sonra geçersiz sayılacak. Yenileme işlemini geciktiren sürücüler hem cezalı duruma düşebilir hem de daha fazla ücret ödemek zorunda kalabilir.

Ehliyet yenilemede geri sayım başladı. 31 Temmuz 2025 tarihine kadar eski tip ehliyetini yenileyen sürücüler, yalnızca 15 TL ödeyerek işlemlerini halledebilecek. Bu ücretin 13 TL’si değerli kâğıt bedeli, 2 TL’si ise vakıf hizmet bedeli olarak belirlendi. Ancak bu tarihten sonrayenilemeyapmak isteyen sürücüler için maliyet ciddi oranda artacak. Özellikle B sınıfıehliyetsahipleri, yenileme işlemi için 7.438 TL gibi yüksek bir bedelle karşı karşıya kalabilecek.

İçişleri Bakanlığı’nın son paylaştığı verilere göre, bugüne kadar yaklaşık 31 milyon vatandaş yeni çipli ehliyetine kavuştu. Ancak hâlâ 4 milyondan fazla sürücü, eski belgeleriyle trafiğe çıkmaya devam ediyor. Uzmanlar, işlemlerin son günlere bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak randevu sisteminde yaşanabilecek yoğunluklara dikkat çekiyor.

BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Ehliyet yenilemek için öncelikle nüfus müdürlüklerinden randevu alınması gerekiyor. Randevu işlemleri şu kanallardan gerçekleştirilebiliyor:

randevu.nvi.gov.tr

ALO 199 çağrı merkezi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Eski sürücü belgesi

Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı

1 adet biyometrik fotoğraf

En fazla 2 yıl önce alınmış sağlık raporu

15 TL ödendiğine dair banka dekontu

Başvuru sırasında randevusuz işlem de yapılabiliyor, ancak bu durumda süreç daha uzun sürebiliyor. Başvurunun ardından geçici birsürücü belgesiveriliyor ve yeni ehliyet, PTT aracılığıyla adrese gönderiliyor.

Yenileme ücreti ödendikten sonra alınan banka dekontu, başvuru esnasında mutlaka ibraz edilmeli. Dekontun sunulmaması halinde işlem geçersiz sayılıyor.

YENİLEME YAPMAYANLAR EHLİYETSİZ SAYILACAK

31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenileme işlemini gerçekleştirmeyen vatandaşlar, 1 Ağustos itibarıyla yasal olarak ehliyetsiz kabul edilecek. Bu durum, hem idari para cezası hem de trafikten men edilme riski doğuracak.