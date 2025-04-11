Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Ehliyetini kaptıran yandı, cezalar katlanıyor

Yeni trafik düzenlemesiyle birlikte kurallara uymayan sürücüler için cezalar katlanıyor. Kırmızı ışık ihlali, hız limitini aşma ve alkollü araç kullanma gibi davranışlara daha ağır yaptırımlar geliyor. Ehliyete el koyma süreleri uzatılırken, yaşlı sürücüler için de yeni test şartları devreye giriyor. İşte sürücüleri yakından ilgilendiren o düzenlemenin tüm ayrıntıları...

AK Parti, Karayolları Trafik Kanunu’nda köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Mevcut yasadaki 200 maddeden 32’si üzerinde yoğunlaşılan yeni düzenleme çalışmaları kapsamında, özellikle trafik ihlallerine verilen cezaların artırılması gündemde. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan detaylı etki analizleri ve son iki yılın kaza istatistikleri doğrultusunda hazırlanan yeni teklif, trafikte caydırıcılığı artırmayı hedefliyor.

CEZALARDA İKİ KATINA VARAN ARTIŞLAR PLANLANIYOR

Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, yeni düzenlemeyle birlikte hız limitlerini sürekli ihlal edenler, kırmızı ışıkta geçmeyi alışkanlık haline getirenler ve alkollü araç kullanan sürücüler için para cezaları ciddi oranda artırılacak. Ceza miktarlarında yüzde 100’ü aşan artışların olması bekleniyor.

KIRMIZI IŞIKTA ISRAR EDENE EHLİYETSİZ DÖNEM

Kırmızı ışık ihlalleri için öngörülen yeni yaptırımlar şu şekilde olacak:



Bir yıl içinde 3 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyetine 3 ay süreyle el konulacak.

Aynı yıl içinde ikinci kez 3 ihlal yapanlara 135 gün ehliyet yasağı getirilecek.

Üçüncü kez 3 ihlal gerçekleştiren sürücüler ise 180 gün trafikten men edilecek.

HIZ AŞIMINA CİDDİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Hız tutkunları için de sert önlemler yolda. Hız sınırını yüzde 30’un üzerinde ve 5 kez ihlal eden sürücüler için uygulanacak ceza, 1 yıldan başlayıp 3 yıla kadar ehliyetten men cezasına kadar uzanabilecek.



ALKOL VE UYUŞTURUCU ETKİSİ ALTINDA SÜRÜŞE SERT MÜDAHALE

Alkollü ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullanan sürücülere yönelik cezalar da ağırlaştırılıyor.

0.50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücülerin ehliyetine el koyma süresi 6 aydan 1 yıla çıkarılacak.

Ehliyete el koyma süresi, bazı durumlarda 5 yıldan 10 yıla kadar çıkarılabilecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı belirlenen sürücüler için ise 10 yıla kadar ehliyet iptali gündemde.

65 YAŞ ÜSTÜ SÜRÜCÜLERE HER YIL ZORUNLU TEST

Yaşlı sürücülerle ilgili de yeni bir düzenleme masada yer alıyor. 65 yaşını aşan sürücüler, her yıl düzenli olarak fiziksel ve psikolojik testlere girmek zorunda kalacak. Bu testleri geçemeyenlerin sürücü belgeleri iptal edilerek, ömür boyu araç kullanmaları engellenebilecek.



Yasa teklifinin kısa süre içinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.