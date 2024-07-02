02 Temmuz 2024 09:39 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 09:38

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Akaryakıta zam geliyor, tabela bu gece değişiyor! Brent petrol iki ayın zirvesine çıktı

Suudi Arabistan, yeni petrol ve doğal gaz yatakları bulduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan dünyadaki kanıtlanmış petrol rezervlerinin yüzde 18'ine sahip bir ülke.

Dünyanın petrol en büyük ihracatçısı olan Suudi Arabistan, yeni petrol ve doğal gaz yatakları keşfetti.

YENİ PETROL YATAĞI KEŞFETTİLER

Uzun yıllar OPEC'te öncü bir rol oynamış olan Suudi Arabistan'ın petrol sektörü neredeyse tüm hükûmet gelirlerini ve ihracat kazancını oluşturuyor.

Son olarak Suudi Arabistan, Saudi Aramco tarafından ülkenin enerji sahalarında önemli keşifler yapıldı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Şarkiyye bölgesinde konvansiyonel olmayan iki petrol sahası ve bir Arap hafif petrol yatağı ile Rubülhali bölgesinde iki doğal gaz sahası ve iki doğal gaz yatağı bulunduğunu açıkladı.

YÜZDE 70'İNİ İHRAÇ EDİYOR

Petrolün keşfedildiği 1938 yılından bu yana petrol gelirleriyle büyüyen ve petrol aranması-çıkarılması, işletilmesi-dağıtılması faaliyetleri etrafında gelişen Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Günlük yaklaşık 10 milyon varil ham petrol üretim kapasitesine sahip olan Suudi Arabistan, bu üretimin yaklaşık yüzde 70'ini ihraç ediyor.

Milli gelirin yaklaşık yarısı, ihracatın yüzde 70'den fazlası ve devlet gelirlerinin yüzde 90 kadarı petrol gelirlerinden elde ediliyor.