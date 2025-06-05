Suudi devinden Türkiye’ye 2 milyar dolarlık yeni yatırım

Suudi Arabistan merkezli enerji şirketi ACWA Power, Türkiye’ye 2 milyar dolarlık dev bir güneş enerjisi yatırımı yapmaya hazırlanıyor. Şirket, Sivas ve Karaman'da toplam 2 GW (gigavat) kurulu güce sahip iki ayrı güneş enerjisi santrali (GES) kuracak. Proje, tamamlandığında Türkiye’nin tek kalemde aldığı en büyük güneş enerjisi yatırımı olacak.

SİVAS VE KARAMAN’A 1'ER GW’LIK SANTRAL

CNBC-E’nin haberine göre imza aşamasına gelen projede, Sivas ve Karaman illerine 1'er GW’lık güneş enerjisi santrali kurulması planlanıyor. Bu kapasite, Türkiye’de hâlihazırda bulunan birçok santrali geride bırakıyor. Öyle ki, ülkenin şu anki en büyük GES yatırımı olan Kalyon Enerji’nin 1,35 GW kapasiteli santrali bile ACWA Power’ın projesine göre daha küçük kalıyor.

ÇİN'DEN İTHALAT YERİNE YERLİ ÜRETİM

ACWA Power, başlangıçta santrallerde kullanılacak tüm panel ve ekipmanları Çin'den tedarik etmeyi planlıyordu. Ancak Türkiye ile Suudi yetkililer arasında yapılan görüşmeler sonucunda yerli üretim şartında uzlaşıya varıldı. Artık paneller ve diğer ekipmanlar Türkiye’de üretilecek. Şirket, yerli üreticilerle iletişime geçerek teklif toplamaya başladı bile.

30 YIL ALIM GARANTİSİ VERİLECEK

Proje kapsamında ACWA Power’a, 30 yıl boyunca enerji alım garantisi sağlanacak. Bu da yatırımın uzun vadeli sürdürülebilirliğini güçlendiren önemli bir detay. Suudi şirket, bu projeyle Türkiye’deki ikinci büyük enerji yatırımına imza atmış olacak. ACWA Power, daha önce Kırıkkale’de 950 megavat kapasiteli bir doğalgaz santrali kurarak Türkiye pazarına giriş yapmıştı.

TÜRKİYE’NİN GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ BÜYÜYOR

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre Türkiye’nin toplam kurulu güneş enerjisi gücü 22,54 GW seviyesine ulaşmış durumda. Bu yatırım hayata geçtiğinde Türkiye’nin güneş enerjisi kapasitesine önemli bir katkı sunacak. Üstelik ACWA Power, bu projeyle yetinmeyi düşünmüyor. Şirketin planları arasında, ilerleyen dönemlerde 2 GW’ın da üzerine çıkmak var.

GÜNEŞ YATIRIMLARINDA YENİ ROTA: TÜRKİYE

Daha önce Suudi Arabistan, Malezya ve Özbekistan gibi ülkelerde yüksek kapasiteli GES projelerini hayata geçiren ACWA Power, şimdi rotasını Türkiye’ye çevirmiş durumda.