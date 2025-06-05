Suudi devinden Türkiye’ye 2 milyar dolarlık yeni yatırım

ACWA Power, Sivas ve Karaman’da toplam 2 GW kapasiteli güneş enerjisi santrali kuracak. 30 yıl alım garantisi verilen projede yerli ekipman kullanılacak.
Suudi Arabistan merkezli enerji şirketi ACWA Power, Türkiye’ye 2 milyar dolarlık dev bir güneş enerjisi yatırımı yapmaya hazırlanıyor. Şirket, Sivas ve Karaman'da toplam 2 GW (gigavat) kurulu güce sahip iki ayrı güneş enerjisi santrali (GES) kuracak. Proje, tamamlandığında Türkiye’nin tek kalemde aldığı en büyük güneş enerjisi yatırımı olacak.
CNBC-E’nin haberine göre imza aşamasına gelen projede, Sivas ve Karaman illerine 1'er GW’lık güneş enerjisi santrali kurulması planlanıyor. Bu kapasite, Türkiye’de hâlihazırda bulunan birçok santrali geride bırakıyor. Öyle ki, ülkenin şu anki en büyük GES yatırımı olan Kalyon Enerji’nin 1,35 GW kapasiteli santrali bile ACWA Power’ın projesine göre daha küçük kalıyor.
ACWA Power, başlangıçta santrallerde kullanılacak tüm panel ve ekipmanları Çin'den tedarik etmeyi planlıyordu. Ancak Türkiye ile Suudi yetkililer arasında yapılan görüşmeler sonucunda yerli üretim şartında uzlaşıya varıldı. Artık paneller ve diğer ekipmanlar Türkiye’de üretilecek. Şirket, yerli üreticilerle iletişime geçerek teklif toplamaya başladı bile.
Proje kapsamında ACWA Power’a, 30 yıl boyunca enerji alım garantisi sağlanacak. Bu da yatırımın uzun vadeli sürdürülebilirliğini güçlendiren önemli bir detay. Suudi şirket, bu projeyle Türkiye’deki ikinci büyük enerji yatırımına imza atmış olacak. ACWA Power, daha önce Kırıkkale’de 950 megavat kapasiteli bir doğalgaz santrali kurarak Türkiye pazarına giriş yapmıştı.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre Türkiye’nin toplam kurulu güneş enerjisi gücü 22,54 GW seviyesine ulaşmış durumda. Bu yatırım hayata geçtiğinde Türkiye’nin güneş enerjisi kapasitesine önemli bir katkı sunacak. Üstelik ACWA Power, bu projeyle yetinmeyi düşünmüyor. Şirketin planları arasında, ilerleyen dönemlerde 2 GW’ın da üzerine çıkmak var.
Daha önce Suudi Arabistan, Malezya ve Özbekistan gibi ülkelerde yüksek kapasiteli GES projelerini hayata geçiren ACWA Power, şimdi rotasını Türkiye’ye çevirmiş durumda.