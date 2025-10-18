Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

TABEF, Afrika'daki Türk yatırımcıların sorunlarının çözümüne önemli katkı sağlıyor

DEİK Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi Başkan Yardımcısı Tıskaoğlu, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun (TABEF) bu kıtada yatırım yapan Türk iş insanlarına yaşadıkları sorunları muhataplarına birebir iletme fırsatı sunduğunu söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TABEF, Afrika'daki Türk yatırımcıların sorunlarının çözümüne önemli katkı sağlıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 15:01

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Birliği koordinasyonunda, 'in organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF) sona erdi. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen forum, 50 Afrika ülkesinden 4 binden fazla katılımcıyı ağırlarken, 2 bini aşkın iş görüşmesine ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- İş Konseyi Başkan Yardımcısı ve Elcab Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, Elcab Kablo olarak Güney Afrika'da 8 yıl önce fabrika kurduklarını anlatarak, o günden bu yana ülkenin Durban kentinde Türk bayrağını gururla dalgalandırdıklarını bildirdi.

Tıskaoğlu, 5 bin 500 metrekare kapalı alanda kurdukları fabrikada çalışan sayısının 200'e yükseldiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada Koç Grubunun Defy markasında beyaz eşya tesisi var. Buzdolabı, fırın ve çamaşır makinesi üretiliyor. Biz de onların iç tesisat kablo gruplamalarını, contalarını ve fişli kablolarını üretiyoruz. 8 yıldan beri üzerine koya koya gidiyoruz. İnşallah orada yapabilen, daha iyi noktaya gelen bir firma olacağımızı düşünüyorum. İlk yıllar biraz sıkıntılıydı, ilk iki yıl özellikle çok sıkıntılı süreçti. 50 kişiyle başladık ve şu an 200 çalışan arkadaşımız var. Koç Grubu dışında Güney Afrikalı şirketlere de ürün veriyoruz."

"Çok verimli toplantılar oldu"

Tıskaoğlu, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapan ve DEİK'te görev alan bir Türk iş insanı olarak foruma katıldığını belirterek, çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu ülkedeki yatırımlarını artırmak ve oradan ihracat gerçekleştirebilmek için bazı sorunları çözmeleri gerektiğini dile getiren Tıskaoğlu, "Bazı ham madde problemleri var. Özellikle bakır ham maddesinde problemler var. Onları çözebilirsek çok güzel olacak. Hakikaten çok verimli toplantılar oldu. Botsvana'nın Ticaret Bakanı ile görüştük. Orada ciddi bakır var. Bunu çözersek Güney Afrika Cumhuriyeti'nden ihracat yapan bir firma noktasına da geliriz inşallah, bunu istiyoruz." diye konuştu.

"Forum çok başarılı ve amacına uygun"

Nejdet Tıskaoğlu, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomik Forumu'na ilişkin görüşlerini paylaşarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çok başarılı ve çok amacına uygun bir fuar. Yani çok niş bir fuar. Mesela ben DEİK Güney Afrika-Türkiye İş Konseyi Başkan Yardımcısıyım. Özellikle bizim konseyimizin katılımı çok yüksek. Yani Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı (Paul Mashatile) burada, 6 tane farklı bakanları burada, konsolosları, büyükelçisi, müsteşarları, iş insanları burada. Ben 8 yıldan beri Güney Afrika'da fabrikası olan bir yatırımcıyım, iş insanıyım. Orada görüşemediğimiz ticaret bakanlarıyla, cumhurbaşkanı yardımcısıyla burada oturduk, sohbet ettik, yemek yedik, sorunlarımızı anlattık, çözüm noktalarını konuştuk, sonrası için randevular talep ettik. Çok verimli oldu. Yani Güney Afrika'da görüşemeyeceğiniz isimlerle network yaptık. Onlar da sizi biliyor ve kart alışverişi yapıldı."

Tıskaoğlu, böyle bir organizasyonun olmaması halinde katılımcı isimlerle kendi ülkelerinde görüşemeyeceğini kaydederek, "İnanılmaz bir iletişim oldu. Hem bizim tarafımızdan onlara hem de onlar tarafından bize bir katkı oldu." dedi.

"Yatırımcılara doğru yerde ve doğru muhataplarla bir arada bulunma şansı sunuyor"

DEİK Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi Başkan Yardımcısı Tıskaoğlu, forumun, Afrika'da yatırım yapan Türk iş insanlarının bulundukları ülkelerde yaşadıkları sorunların çözümüne önemli katkı sunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"(Orada) Görüşemeyeceğiniz, konuşamayacağınız ve network oluşturamayacağınız insanlarla bu etkinlikte bir aradasınız. Forum bize bu kapıyı açtı. Aynı zamanda oradaki (Afrika) mevcut yatırımcının veya yatırım yapmak isteyenlerin sıkıntılarını ve problemlerini birebir, göz teması kurarak konuşma noktası oldu ve çok başarılı bir iş ortaya çıktı."

Tıskaoğlu, forumun, yatırımcılara doğru yerde ve doğru muhataplarla bir arada bulunma şansı sunduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sorunların direkt çözülebildiği bir arena. Çok başarılı. Mesela kendi işimizden örnek verirsek Elcab Kablonun Güney Afrika'da yatırımına ilişkin problemleri bakanımıza, Güney Afrikalı Bakanlarımıza, Cumhurbaşkanı Yardımımıza (Paul Mashatile) sorunlarımızı anlattık. Onlar notlarını aldılar. Sorunları çözme konusunda bize destek vereceklerini söylediler. Bundan daha kıymetli bir iş yok. Yani bu amacına uygun, çok güzel bir konferans bunu söyleyebilirim."

"Türk iş insanlarına ihracat kapısı açıyor"

Nejdet Tıskaoğlu, bu forum gibi uluslararası etkinliklerin çok önemli olduğunu belirterek, özellikle ihracat getirisi anlamında katkı sunduğunu söyledi.

Tıskaoğlu, "Avrupa gibi daralan pazarlara karşın Afrika gibi çok geniş bir kıtada, ihracatın daha bakir olduğu bir noktada Türk iş insanlarına yatırım ve iş olanağı fırsatı sunuyor, ihracat kapısı açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
#afrika
#yatırım
#güney afrika
#ihracat
#deik
#Türkiye-afrika İş Forumu
#Iş Fırsatı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.