Takasbank verileri ortaya koydu! Karşılıksız çek sayısı son 4,5 yılın zirvesinde

01 Ağustos 2024 12:37 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 12:55

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre Takasbank Çek Takas Sistemi'ne ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi yüzde 149,9 artışla 26 bin 351'e yükseldi. Veriler ışığında bu rakam son 4,5 yılın en yüksek seviyesi oldu.

2019'DAN BERİ İLK

Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 10 bin 546 adet seviyesindeydi. Temmuz 2024 itibarıyla bu rakam yüzde 149,9 artarak 26 bin 351 adede yükseldi. Karşılıksız çek sayısı böylece Aralık 2019'dan bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Karşılıksız çek tutarı da bir önceki aydaki 6,45 milyar TL'den 15,77 milyar TL'ye çıktı.

TOPLAM İBRAZ EDİLEN ÇEK ADEDİ DE BELLİ OLDU

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 614 bin 764 adetten 1 milyon 472 bin 257 adede, tutarı ise 307,4 milyar TL'den 606,3 milyar TL'ye yükseldi. Mahsuplaşmaya tabi çek adedi ise 587 bin 233 adetten 1 milyon 411 bin 262 adede, tutarı 284,7 milyar TL'den 557,8 milyar TL'ye çıktı.