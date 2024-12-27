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Taksiciler harekete geçti! Asgari ücretin ardından zam istediklerini açıkladılar: Gözler 6 Ocak'ta

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
27 Aralık 2024 17:09 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 17:28

İstanbul'da taksimetre ücretlerine zam talebi gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, asgari ücret artışını gerekçe göstererek zam talebini dile getirdi. 6 Ocak'ta yapılacak UKOME toplantısında görüşülecek bu talebin nasıl sonuçlanacağı vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Taksiciler, en son Temmuz ayında yüzde 16,5 oranında zam almıştı.

Taksiciler​, temmuz ayında alınan yüzde 16,5'lik tarife zammının ardından, artan maliyetler nedeniyle bir kez daha tarife ücretlerinde artış talep ediyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Taksiciler harekete geçti! Asgari ücretin ardından zam istediklerini açıkladılar: Gözler 6 Ocak'ta - 1. Resim

6 OCAK'TA UKOME​'DE GÜNDEME GETİRİLECEK

Eyüp Aksu, 6 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısında, taksimetre tarifelerinin yeniden değerlendirilmesi için bir zam talebinde bulunacaklarını duyurdu.

Aksu, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gelen zamlar karşısında esnafımızın mağduriyet yaşamaması, sunduğumuz hizmet kalitesinin korunması ve sürdürülebilir bir taksi-taksi dolmuş taşımacılığı hizmetine devam edebilmemiz adına 6 Ocak 2025 tarihinde yapılacak UKOME toplantısında taksimetre tarife artışı talebinde bulunduk. Bu toplantıda, esnafımızın beklediği oranda bir tarife artışının gerçekleşmesini sağlamayı hedefliyoruz."

Taksiciler harekete geçti! Asgari ücretin ardından zam istediklerini açıkladılar: Gözler 6 Ocak'ta - 2. Resim

ESNAFIN BEKLENTİSİ BÜYÜK

Taksiciler, artan yakıt, bakım ve diğer işletme maliyetleri nedeniyle mevcut tarifelerin yetersiz kaldığını ifade ederek, UKOME toplantısından olumlu bir sonuç çıkmasını bekliyor. Tarife artışının ne kadar olacağı, 6 Ocak 2025'te yapılacak toplantının ardından netlik kazanacak.

Taksiciler harekete geçti! Asgari ücretin ardından zam istediklerini açıkladılar: Gözler 6 Ocak'ta - 3. Resim

GÜNCEL TAKSİMETRE TARİFESİ

  • Sarı taksiler

Açılış 30 TL
Kilometre başına 20 TL
İndi-bindi 100 TL

  • Turkuaz taksiler

Açılış 34.50 TL
Kilometre başına 23 TL
İndi-bindi 115 TL

  • VIP taksi

Açılış 51 TL
Kilometre başına 34 TL
İndi-bindi 170 TL

  • 8+1 taksiler

Açılış 39 TL
Kilometre başına 26 TL
İndi-bindi ücreti de 130 TL

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Kaynak: tgrthaber.com
taksicilerukome

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