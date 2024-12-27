Taksimetre muayene ücreti belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

27 Aralık 2024 12:56 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 13:10

Gelecek yıl, ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalama bedellerine dair yeni bir düzenleme yapıldı. Yönetmelik çerçevesinde, taksimetrelerin muayene ücreti 572 TL olarak belirlenirken, bu cihazların damgalama işlemleri de yapılacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı​, Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücretleri'ne ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Yapılan değişiklik, Resmi Gazete​'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile birlikte, çeşitli ölçü aletlerinin muayene ve damgalama bedelleri belirlenmiş oldu. Buna göre, uzunluk ölçüleri için 12 lira, hacim ölçüleri için 72 ila 216 lira, kütle ölçüleri için ise 72 ila 720 lira arasında ücret alınacak. Şişe başına beher kalıp muayenesi ve damgalama için 4 bin 887 lira ödenecek.

MUAYENE ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Otomatik olmayan tartı aletlerinde muayene bedelleri 287 lira ile 11 bin 515 lira arasında değişirken, otomatik tartı aletlerinde bu ücret 2 bin 136 lira ile 3 bin 558 lira arasında olacak. Hareketli araçlarda bulunan otomatik tartı aletleri için belirlenen ücretler ise şu şekilde:

Aks kantarları 7 bin 197 lira, yük ve sarnıçlı vagonlar için 153 ila 1440 lira arasında, taşıt ölçüleri içinse 144 lira olarak belirlenmiş durumda.

TAKSİMETRE MUAYENE ÜCRETİ 572 TL OLDU

Gaz sayaçlarının muayene ve damgalama ücretleri ise sınıfına göre 85 lira ile 681 lira arasında, su sayaçları için 18 ila 94 lira, elektrik sayaçları içinse 49 ila 369 lira arasında değişecek. Taksimetrelerinin muayene ücreti 572 lira olarak belirlenirken, egzoz gazı ölçme cihazları için bu bedel 480 lira ile 1279 lira arasında olacak. Ayrıca, takograf cihazlarının muayene ücreti 713 lira, hız ihlal tespit cihazları için saha muayenesi ücreti 8 bin 23 lira, saha harici muayene ise 4 bin 586 lira olarak tespit edildi.

Yönetmelik, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.