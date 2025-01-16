Taksitli arsa fırsatı! Milli Emlak 120 ay vade ile satacak

16 Ocak 2025 11:34 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 11:42

Son dönemde konut fiyatları yükselince arsa yatırımı gözde hale geldi. Tam da bu dönemde Milli Emlak 120 aya kadar taksit ile arsa sahibi olmayı mümkün kılan bir duyuru yaptı. İşte detaylar...

TOKİ taksit ödemeleri memur maaş zamları ile sil baştan! TOKİ ev ve arsa yeni taksitleri ne kadar oldu?

TOKİ taksit ödemeleri memur maaş zamları ile sil baştan! TOKİ ev ve arsa yeni taksitleri ne kadar oldu?

Türkiye'de konut fiyatları​ hızla yükselirken yatırımcılar gözlerini düşük fiyatlı satılık arsa fırsatlarına çevirdi. Özellikle Milli Emlak​ tarafından satışa sunulan uygun fiyatlı ve taksitli arsa​ ve araziler birçok vatandaşı cezbediyor. Milli Emlak uygun koşullarda arsa alım fırsatı sunan bu ilanlara bir yenisini ekledi. Erzincan​'da hazineye ait arsa ihale yöntemiyle satışa çıkarıldı. İşte o satılık arsa duyurusu...

ERZİNCAN'DA 661 METREKARE ARSA

Erzincan merkezli yeni ilan

Erzincan / Otlukbeli merkezli arsanın satışı da ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Arsa 661,12 m² yüzölçümüne sahip olan arsa ₺153.000,00 ihale bedeli ile satışa sunuluyor.

İhale Tarihine Kalan Süre 13 Gün

İhale Tarihi 29/01/2025

İhale Saati 14:30

(Taksit vadesi ilanda yer alan ihale bedeline göre şekillenecek.)

UZUN VADELİ ÖDEME PLANI

Milli Emlak'tan arsası satın almak ödeme planları açısından oldukça avantajlı. Alıcılar dilerlerse peşin ödeme yaparak arsalarına hemen sahip olabiliyor ya da dilerlerse 24, 84 ya da 120 aya varan vade (taksit) imkanı ile arsa bedelini karşılayabiliyor.

HER AN YENİ İLANLAR ÇIKABİLİR

Diğer yandan Milli Emlak vasıtasıyla arsa yatırımı yapmak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı hususlar da var. Nitekim ihale yerleri ve tarihleri değişkenlik gösterebiliyor ve yeni arsa, konut, kiralık, satılık ilanları sıklıkla ekleniyor. Bu noktada alıcıların ilan akışını takip etmeleri için milliemlak.gov.tr internet sitesini sıkça ziyaret etmeleri öneriliyor.