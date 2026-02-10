Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
Editor
 Ümit Buget

Talep patlaması: 1trilyon dolarlık satış bekleniyor

Yapay zekâ yatırımları yarı iletken sektörünü hızlandırdı. Küresel çip satışlarının 2026'da 1 trilyon dolara ulaşması beklenirken, sektör rekor bir büyüme ivmesi yakaladı.

Talep patlaması: 1trilyon dolarlık satış bekleniyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.02.2026
10:14
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
10:14

Küresel yarı iletken sektörü, 2026'ya alışılmadık derecede güçlü bir başlangıç yaptı. Yapay zekâya yönelik yatırımların hız kesmemesi, çip pazarını tarihi bir eşiğe doğru taşıyor. Mevcut tabloya bakıldığında, sektörün bu yıl toplamda 1 trilyon dolarlık satış hacmine ulaşması artık uzak bir ihtimal değil.

Siparişlerin kısa vadede zirve yapması üreticilerin yüzünü güldürürken, bu büyümenin kalıcı olup olmayacağı konusunda soru işaretleri de yok değil. Özellikle yapay zekâ eğitimi ve çıkarım süreçlerinde kullanılan ileri seviye hesaplama çipleri, sektörün gelir dengesini neredeyse baştan yazmış durumda. Yani oyunun kuralları değişiyor.

Talep patlaması: 1trilyon dolarlık satış bekleniyor

Semiconductor Industry Association (SIA) verileri, bu dönüşümü net biçimde ortaya koyuyor. Küresel çip gelirleri 2025'te 791,7 milyar dolara ulaştı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 25,6'lık dikkat çekici bir artış anlamına geliyor. Büyümenin lokomotifi ise veri merkezleri için geliştirilen yapay zekâ odaklı yüksek performanslı işlemciler oldu.

Nvidia, AMD ve Intel'in öncülük ettiği bu segment, 2025'te 301,9 milyar dolarlık satış hacmine ulaştı. Yıllık bazda yaklaşık yüzde 40'lık bu artış, yapay zekânın sektöre nasıl yön verdiğini açıkça gösteriyor.

BELLEK TARAFI DA HIZLANDI

Büyüme yalnızca işlemci cephesinde sınırlı kalmadı. Yapay zekâ uygulamalarının yüksek veri ihtiyacı, bellek pazarını da ciddi biçimde hareketlendirdi. DRAM başta olmak üzere bellek türlerine olan talep hızla artarken, 2025'te bellek satışları yüzde 34,8 yükselişle 223,1 milyar dolara çıktı.

TGRT Haber
